Künye
Kıbrıs 15
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
banner107

Sucuoğlu: Az Daha Çalışmayla 2009 Yılı'ndaki Gibi Tek Başına İktidar Olabiliriz

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa'da düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, parti örgütleri ile bir araya geldi.

07 Ocak 2022 Cuma 11:14
88 Okunma
Sucuoğlu: Az Daha Çalışmayla 2009 Yılı'ndaki Gibi Tek Başına İktidar Olabiliriz
banner108

Toplantıya Milletvekili adayları da katıldı.

Toplantıda, bölge yetkililerinden seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Sucuoğlu, bazı güncel anket çalışmalarından bilgileri paylaştı.

Sucuoğlu, " Şu an en az 24 milletvekili çıkarıyoruz gibi görünüyor. UBP Onursal Başkanı, 3. Cumhurbaşkanımız Doktor Derviş Eroğlu ile 2009 Yılı'ndaki genel seçimde, Yüzde 44.4 oy oranı ile tek başımıza iktidar olmuştuk. İşte şimdi bu kez bizim dönemimizde bu başarıyı yeniden elde etmek hiç de uzak bir ihtimal değil" dedi ve bütün örgütleri girilen son düzlükte tempoyu arttırmaya çağırdı.

Seçim sürecinde izlenecek yol ve yapılacak çalışmaların önemine vurgu yapan Sucuoğlu, “Güneş”in altına mühür çağrısını yineledi.

Sucuoğlu, mühür konusuna partinin tüm organlarının daha çok hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Sandık başında görev alacak parti görevlilerine bu seçimde çok daha büyük görev düştüğünü vurgulayan Sucuoğlu, örgütlerin organizasyonla ilgili çalışmalarına hız verdiğini belirtti.

“Sandık başıboş kalırsa, sıkıntı yaratır” diyen Başbakan, bu konuda da parti organlarını dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tırdan 8 mülteci çıktı!
Tırdan 8 mülteci çıktı!
Birkan Uzun’un cenazesi Pazar gecesi KKTC’ye gelecek
Birkan Uzun’un cenazesi Pazar gecesi KKTC’ye gelecek
SON DAKİKA! Okullardaki vaka sayısı açıklandı
SON DAKİKA! Okullardaki vaka sayısı açıklandı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim