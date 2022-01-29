Sucuoğlu: Bakımevinde hemşire sayısı arttırılacak

Ziyarette bakımevinde yaşayan vatandaşlarla da sohbet eden Başbakan Sucuoğlu, yaşanan durumla ilgili olarak " Devlet bir hata yaptı, göz ardı etti." dedi.

Vakfın özel bir kurum olması nedeniyle yetki karmaşası yaşandığını belirten Sucuoğlu, " Yetki karmaşası nedeniyle insanlarımız ızdırap çekiyor. Soruşturma devam ediyor. Ne gerekirse en hızlı şekilde yapılması için hazırım" açıklamasında bulundu.

Sucuoğlu, Bakımevi için en az 4 hemşire gerektiğini gerekirse Maliye Bakanı'na yetki verilerek hemşirelik sınavında başarılı olup alınamayan kişiler arasından görevlendirme yapılabileceğini belirtti.