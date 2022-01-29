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Sucuoğlu: Bakımevinde hemşire sayısı arttırılacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün Sınırüstü Yaşlı Bakımevine ziyaret ederek,  orada yaşanan durumla ilgili incelemelerde bulundu.

29 Ocak 2022 Cumartesi 13:00
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Sucuoğlu: Bakımevinde hemşire sayısı arttırılacak
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Ziyarette bakımevinde yaşayan vatandaşlarla da sohbet eden Başbakan Sucuoğlu, yaşanan durumla ilgili olarak " Devlet bir hata yaptı, göz ardı etti." dedi.

Vakfın özel bir kurum olması nedeniyle yetki karmaşası  yaşandığını belirten Sucuoğlu, " Yetki karmaşası nedeniyle insanlarımız ızdırap çekiyor. Soruşturma devam ediyor. Ne gerekirse en hızlı şekilde yapılması için hazırım" açıklamasında bulundu.

Sucuoğlu,  Bakımevi için en az 4  hemşire gerektiğini gerekirse Maliye Bakanı'na yetki verilerek hemşirelik sınavında başarılı olup alınamayan kişiler arasından görevlendirme yapılabileceğini belirtti.

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