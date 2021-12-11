Sucuoğlu: ”Barolar yanlış yapıyor”

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Halkın ekonomik bir kriz içerisinde olduğunu söyleyen Sucuoğlu bu durumu hafifletmek için ellerindeki imkanlar çerçevesinde adımlar atmaya çalışacaklarını kaydetti. Bu çerçevede bir gazetede Sterlini 12 TL’ye sabitlediklerine ilişkin çıkan haberin yanlış anlaşmalara neden olduğuna dikkat çeken Başbakan, bu konuda şu yorumda bulundu:

“Bankalarla görüşeceğiz”

“Şu anda vatandaş bankalara olan döviz borcunu ödeyemiyor. Bir çalışma başlattık. Bankalarla pazartesi günü görüşeceğiz bu konuyu. Ne yapabiliriz diye düşündük. Acaba borçlu olanlara sterlini 12’ye sabitleyip (şuanda 18) aradaki 6 TL’yi daha uzun vadeye yayarak, insanların ödemelerini kolaylaştıralım. Sonuçta bu farkı insanımız yine ödeyecek ama en azından ödeme kabiliyetine kavuşacak. Bu bankalar için de iyi olur çünkü onlar da sonuçta hiç alamıyorlar şu anda. Biz bir şey üretmek zorundayız. Hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bankacı da siyasetçi de. Yangın insanımızı yakıyor. Bunu pazartesinde itibaren muhataplarla konuşacağız. Biz 12’ye fikslensin demiyoruz. Bu mantıksızlık olur. Bu konuda belli bir yanlış anlaşılma oldu haberin yayınlanmasında. Sonuçta biz atacağımız adımı Bankalar Birliği’yle de konuşarak atacağız. Sonuçta elimizde olan imkanlar var olmayanlar var. Bu bir aylık dönem” Mazbata konusunda Barolar Birliği’ne mesaj Mazbata mağdurları yaratmamak adına 6 aylık bir erteleme kararı aldıklarını anımsatan Başbakan, bu konuda Barolar Birliği’nin yargıya taşıyacağına ilişkin bir açıklama okuduğunu belirterek bunu eleştirdi. Sucuoğlu şöyle konuştu: “İnsanlar perişan, borçlarını ödeyemiyorlar. Mazbatalar konusunda bir adım attık ve 6 ay ertelettik. İnsanlar biraz rahat nefes alsın. İnsanların gerçekten bir nefes almaya ihtiyacı var. Barolar Birliği bu mazbatalarla ilgili aldığımız kararı ara emrine götürecekmiş. Eğer böyle bir şey barsa çok üzülürüm. Bunu yaparlarsa yanlış bir adım olur. Bu kararı belki yargıya bir müdahale olarak düşünmüş olabilirler ama bu mücbir bir sebep. Bu gibi konularda birazcık daha toleranslı olmamız lazım. Merkezde halk vardır. Halkın içinde bulundurdu krizdir bizi ilgilendiren. Barolar gibi kurumların da bize yardımcı olması lazım. Bu halkın mahkeme koridorlarında olması herkesi ilgilendirir.”

Muhalefetten destek Mazbatalar konusunda aldıkları kararı ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay ile de istişare ettiğini söyleyen Sucuoğlu, her iki parti başkanının da karşı çıkmadığını aksine desteklediğini belirtti.