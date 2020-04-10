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Sucuoğlu: "Başvurular online olacak, yığılma istemiyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bin 500 TL'nin Mayıs ayı başında ödeneceğini söyledi.

10 Nisan 2020 Cuma 13:25
3530 Okunma
Sucuoğlu: "Başvurular online olacak, yığılma istemiyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Genç Tv’de soruları yanıtladı.

Büyük oranda vatandaşların sokağa çıkmama sorumluluğunu taşıdığına dikkat çeken Sucuoğlu, bu sorumluluğu taşıyan kişilere teşekkür etti.

3 haftayı geçmiş ve evde izole olan 10 binlerce vatandaşımızın olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, yavaş yavaş ekonominin de tartışılmaya başlandığını ifade etti.

Ülkemizin iki lokomotif sektörü turizm ve yüksek öğrenimin ciddi yara alması nedeniyle bunun arkasından en az 50 sektörün buna bağlı olarak etkilendiğini söyleyen Sucuoğlu, “Çarklar durma noktasındadır. Hükümetimiz de bu koşullarda bütçesel anlamdaki imkanlar çerçevesinde daha yumuşak geçirilmesi anlamında yan açılımlar yapıyor” dedi.

“İçinde bulunduğumuz süre içerisinde işsiz kalan ya da kalacak olan, ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımıza küçük esnafa ne yapılabilir o yöndedir bütün çalışmalar” diyen Sucuoğlu, bin 500 TL’nin Mayıs başında ödeneceğini söyledi.

Bütün plan ve programın o yönde olduğunu ifade eden Sucuoğlu, herhangi bir aksamanın olmadığını kaydetti.

Bu parayı almak isteyenlerin online sistemle müracaat edebileceğini bildiren Sucuoğlu, yığılma olayını kabul etmediklerini ifade etti ve online sistemle başvuru kabul edeceklerini ekledi.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıFaiz SucuoğluKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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Aylin 2020-04-10 13:59:05

Nisan sonuydu şimdi Mayıs başı mi oldu

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Dickmenli 2020-04-10 15:37:10 @Aylin

Aylin 2021 Mayısı :))))

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vatandaş 2020-04-10 14:13:41 @Aylin

Nisan sonuyla mayıs başı arasındaki fark????

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Ali mehmet 2020-04-10 14:14:56

Maskaraliga dondu bu is.siktirin gidin evinize.hepiniz yalancisiniz.serefsizler

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Öfkeli 2020-04-10 14:35:50

Basga yerde yasayamam Burası KKTC.Gidisat hic eyi degil.Masgaralık dam boyu

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vatandaş 2020-04-10 15:53:21

g..tünüzün deliği. millet açlıktan geberecek taa sizin aklınız başınıza gelsin. AMA bu günlerde geçer şeçim zamanı inşAllah bu halk açar artık gözünü

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ser 2020-04-10 16:25:13

iyide interneti olmayan bilgisayarı olmayan ve yahut kullanmayı bilmeyen napacak

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vatandas 2020-04-10 16:36:04

SIZ INSANLARLA TA....... GECERSINIZ BE BU INSANLAR SIZE OY VERIR ISE DEMEK KI BU ISTE HIYLE VAR TORPILLE ALACAKLAR PARAYI GARIBANLAR AC KALSIN

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