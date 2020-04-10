Sucuoğlu: "Başvurular online olacak, yığılma istemiyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Genç Tv’de soruları yanıtladı.

Büyük oranda vatandaşların sokağa çıkmama sorumluluğunu taşıdığına dikkat çeken Sucuoğlu, bu sorumluluğu taşıyan kişilere teşekkür etti.

3 haftayı geçmiş ve evde izole olan 10 binlerce vatandaşımızın olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, yavaş yavaş ekonominin de tartışılmaya başlandığını ifade etti.

Ülkemizin iki lokomotif sektörü turizm ve yüksek öğrenimin ciddi yara alması nedeniyle bunun arkasından en az 50 sektörün buna bağlı olarak etkilendiğini söyleyen Sucuoğlu, “Çarklar durma noktasındadır. Hükümetimiz de bu koşullarda bütçesel anlamdaki imkanlar çerçevesinde daha yumuşak geçirilmesi anlamında yan açılımlar yapıyor” dedi.

“İçinde bulunduğumuz süre içerisinde işsiz kalan ya da kalacak olan, ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımıza küçük esnafa ne yapılabilir o yöndedir bütün çalışmalar” diyen Sucuoğlu, bin 500 TL’nin Mayıs başında ödeneceğini söyledi.

Bütün plan ve programın o yönde olduğunu ifade eden Sucuoğlu, herhangi bir aksamanın olmadığını kaydetti.

Bu parayı almak isteyenlerin online sistemle müracaat edebileceğini bildiren Sucuoğlu, yığılma olayını kabul etmediklerini ifade etti ve online sistemle başvuru kabul edeceklerini ekledi.

Kaynak : Kıbrıs Postası