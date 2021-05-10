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Sucuoğlu: “Bayramdan Sonra Parti Meclisi Kurultay Tarihini Belirleyecek”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Genç TV’de katıldığı programda Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.   

10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:51
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Sucuoğlu: “Bayramdan Sonra Parti Meclisi Kurultay Tarihini Belirleyecek”

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Genç TV’de katıldığı programda Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.   

Hükümet çalışmalarını değerlendiren Sucuoğlu, “Yaklaşık bir aydır hükümet 26 ile gidiyor. CTP ve HP bacağı hareketlenirse bir anlam kazanır, Bertan Zaroğlu’nun çekilmesi. Bu aritmetik olarak bir avantaj sağlamaz. ‘Bundan sonraki açılımlarla ekonomiyi ve turizmi nasıl güçlendirebiliriz?’ enerjimizi buna vermeliyiz. Parti içinde, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bayramdan sonra Parti Meclisi toplanacak. Parti Meclisi toplandıktan sonra, herkesin beklediği, partililerimizin de beklediği, en geç Ekim sonu olması kaydıyla, olağan kurultayın ne zaman olacağı konusunu karara bağlayacağız” dedi. 

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Faiz Sucuoğlu
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