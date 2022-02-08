Sucuoğlu: “Belli bir KW üzerinde tüketim yapandan daha çok ücret alınacak”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIBTEK) yakıt sorunu ile elektrik fiyatlarına yönelik “zam” iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KIBTEK’in sürdürülebilir bir yapıda olmadığını ifade eden Sucuoğlu, kurumu “karadelik” olarak niteledi.

8 ila 10 günde bir yakıt geldiğini, bu yakıtların ödenmesi gerektiğini fakat petrol fiyatlarının yukarı doğru bir eğilimde olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Bu bize sıkıntı yaratıyor. Bize enerji anlamında farklı sunumlar yapılıyor. Bunların altının dolu olup olmadığını bu haftalarda göreceğiz. Bizi heyecanlandıran, çevre dostu sunumlar var. Ne güneş, ne rüzgar ne de akaryakıta ihtiyaç duymadan üretilen bir enerji türü. Yap – İşlet – Devret yöntemi ile sistemin kurulabileceği söylendi. Viyana’da böyle bir enerji üretme sisteminin teslim edildiğini bildirdiler. Önümüzdeki hafta kendi heyetleriyle gelecekler, eğer altı doluysa büyük oranda bu işi çözeriz. Hızlı bir şekilde yapılabilecek bir dönüşümden söz ediyoruz. Bunlar bizi heyecanlandırıyor” dedi.

Elektriğe zam iddialarıyla ilgili konuşan Sucuoğlu, “Zamdan ziyade, az tüketenden az, çok tüketen çok şeklinde 3 kademeli bir çalışma var. Dar gelirliye yüklenmeden belli bir KW üzerinde tüketimi olandan yüksek, daha az tüketenden az ücret alınacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı çalışıyor. Sonuç en geç yarına çıkar. Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe koyacağız” şeklinde konuştu.