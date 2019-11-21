Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

Sucuoğlu: Berlin’de yapılacak olan 3’lü görüşmenin ağırlığı yoktur!

21 Kasım 2019 Perşembe 20:16
Sucuoğlu: Berlin’de yapılacak olan 3’lü görüşmenin ağırlığı yoktur!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 25 Kasım’da Berlin’de Kıbrıs konusunda yapılacak 3’lü görüşmenin Kıbrıs meselesinin halli noktasında hiçbir ağırlığı olmadığını belirtti.

Sucuoğlu, katıldığı bir televizyon programında 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak 3’lü görüşme, yakılan bayrak olayı ve muhaceret affı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kıbrıs’ta bir KKTC bayrağı yakılmasının önemsiz bir olay gibi geçiştirilemeyeceğini ifade eden Sucuoğlu şunları kaydetti:

“Federal Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunu hayal edin. Ve ELAM geldi Lefkoşa’nın Türk tarafında bayrak yaktı diyelim; oluşabilecek kargaşayı düşünebiliyor musunuz? Oysa 1974 yılından bugüne kadar adada bir çatışma olmadı kimsenin burnunun kanamadı.”

Faiz Sucuoğlu, Rumların her zaman Kuzey’de misafirperverlikle karşılandığını söyleyerek, “Onun için diyoruz ki; iki ayrı halk, ırk, din… zorla olmuyor. Bayrak olayı bize bildiğimiz bazı şeyleri yaşattı. ELAM terör örgütüdür ancak mecliste yer alıyorlar. Kötü olan gerçekleri görüp gerçeklerden kaçmak durumudur” dedi.

“GAYRİ CİDDİ BİR TOPLANTI”

25 Kasım’da  Berlin’de yapılacak görüşme için değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, görüşmenin ağırlığının olmadığını, genel anlamda getirisi olacağını sanmadığını ifade etti.

Sucuoğlu, “Rum tarafı boşuna para ve zaman harcama diye düşünüyor ve söylüyor. Toplantı gayri ciddi bir olaydır” şeklinde konuştu.

“KİMSE ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GELMEYECEK”

Faiz Sucuoğlu, Kayıt Dışılığı Önleme ve Muhaceret Affı’nın yürürlüğe girdiğini de ifade ederek, aftan sadece KKTC sınırları içerisinde olup da kayıt dışılığa düşen kişilerin yararlanacağını kaydetti.

Bundan sonraki çalışma sistemine de değinen Sucuoğlu, ülkeye kimsenin elini kolunu sallayarak gelemeyeceğini vurguladı.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Örneğin berber gelecekse sertifikasıyla gelecek. Milli Eğitim ve Kültür Eğitim Bakanlığı’nda sertifikası mühürlenecek, gelip çalışacak. Ustayım ama belgem yok diyen de esnaf odasında sınava tabi olacak, sınavı geçerse belgesini alıp işini yapacak. Bunun örneği de var. Kimse elini kolunu sallayarak gelmeyecek.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sırrı 2019-11-21 20:25:10

Sen git berline da ağırlaştır be..Hepinizin işi hava cuva ve cart curt..Bişey da bilseniz umurumuz olmaz ama her zaman olduğugibi atıp tutuyorsunuz...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
dervis 2019-11-21 20:35:45

bunlar kuzeyden biryerlerden emir aldi. federasyonculara saldirin diye..biat etmek boyle birsey..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Taçoy: Salih Miroğlu, ölümünden sonra da bizlere ışığı ile yol göstermektedir
Taçoy: Salih Miroğlu, ölümünden sonra da bizlere ışığı ile yol göstermektedir
KTAMS: Bir hemşire fiziksel şiddete maruz kaldı
KTAMS: Bir hemşire fiziksel şiddete maruz kaldı
Bay-Sen: Kurumun yeni bir BRTK Yasası’na ihtiyacı var
Bay-Sen: Kurumun yeni bir BRTK Yasası’na ihtiyacı var

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim