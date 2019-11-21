Sucuoğlu: Berlin’de yapılacak olan 3’lü görüşmenin ağırlığı yoktur!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 25 Kasım’da Berlin’de Kıbrıs konusunda yapılacak 3’lü görüşmenin Kıbrıs meselesinin halli noktasında hiçbir ağırlığı olmadığını belirtti.

Sucuoğlu, katıldığı bir televizyon programında 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak 3’lü görüşme, yakılan bayrak olayı ve muhaceret affı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kıbrıs’ta bir KKTC bayrağı yakılmasının önemsiz bir olay gibi geçiştirilemeyeceğini ifade eden Sucuoğlu şunları kaydetti:

“Federal Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunu hayal edin. Ve ELAM geldi Lefkoşa’nın Türk tarafında bayrak yaktı diyelim; oluşabilecek kargaşayı düşünebiliyor musunuz? Oysa 1974 yılından bugüne kadar adada bir çatışma olmadı kimsenin burnunun kanamadı.”

Faiz Sucuoğlu, Rumların her zaman Kuzey’de misafirperverlikle karşılandığını söyleyerek, “Onun için diyoruz ki; iki ayrı halk, ırk, din… zorla olmuyor. Bayrak olayı bize bildiğimiz bazı şeyleri yaşattı. ELAM terör örgütüdür ancak mecliste yer alıyorlar. Kötü olan gerçekleri görüp gerçeklerden kaçmak durumudur” dedi.

“GAYRİ CİDDİ BİR TOPLANTI”

25 Kasım’da Berlin’de yapılacak görüşme için değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, görüşmenin ağırlığının olmadığını, genel anlamda getirisi olacağını sanmadığını ifade etti.

Sucuoğlu, “Rum tarafı boşuna para ve zaman harcama diye düşünüyor ve söylüyor. Toplantı gayri ciddi bir olaydır” şeklinde konuştu.

“KİMSE ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GELMEYECEK”

Faiz Sucuoğlu, Kayıt Dışılığı Önleme ve Muhaceret Affı’nın yürürlüğe girdiğini de ifade ederek, aftan sadece KKTC sınırları içerisinde olup da kayıt dışılığa düşen kişilerin yararlanacağını kaydetti.

Bundan sonraki çalışma sistemine de değinen Sucuoğlu, ülkeye kimsenin elini kolunu sallayarak gelemeyeceğini vurguladı.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Örneğin berber gelecekse sertifikasıyla gelecek. Milli Eğitim ve Kültür Eğitim Bakanlığı’nda sertifikası mühürlenecek, gelip çalışacak. Ustayım ama belgem yok diyen de esnaf odasında sınava tabi olacak, sınavı geçerse belgesini alıp işini yapacak. Bunun örneği de var. Kimse elini kolunu sallayarak gelmeyecek.”