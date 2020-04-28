Sucuoğlu: “Bin 500 TL yardımla ilgili 8 günde 49 bin 405 başvuru yapıldı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda Kovid-19 kaynaklı ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar ve işsizlik ödenekleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Sucuoğlu’nun Meclis Genel Kurulu’nda yapmış olduğu açıklamaları şu şekilde:

“BAŞVURULAR 50 BİNİ GEÇMEK ÜZERE”

“Bugün itibariyle sabah sigorta emeklilerini ödedik. 144 Milyon TL yatırıldı bankaya. Bin 500 TL yardımla ilgili 8 günde 49 bin 405 başvuru yapıldı. Bunun yüzde 35’i 17 bin 521 kişi ile TC uyruklu vatandaşlardır. Yüzde 33’ü 16 bin 55 kişi ile KKTC vatandaşlarıdır. Yüzde 14 işveren vardır ve yüzde 18’de 3. Ülke vatandaşlarıdır. Biz 10 Mayıs’a kadar başvuruları kabul edeceğiz Yani şu anda 50 bini geçecek muhtemelen başvurular. Biz bir anda 60 bin kişiyi değil de peyder pey ödeme yapacağız. Biz banka önlerinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlayamadık. Bankalar önünde kuyruklar oluştu. Paramız hazırdır ama bankalar önünde yığılma ve kaos olmasını önlemek için bu ödemeleri ne şekilde yapabileceğimizle ilgili çekincemiz var. Biz insanları kalabalığa sokmak istemiyoruz. Bin 500 TL’lik ödemeyle ilgili hazırlık tamamen bu kaygılardan dolayı bekletiliyor.”

“GÖNÜL İSTERDİ Kİ İŞSİZLİK ÖDEMESİ ARTSIN”

“Gönül isterdi ki işsizlik ödemesi artsın. Biz bu kararı verirken eleştiriler olacağını biliyorduk. 16 bin işçi ülkemizden ayrıldı, önümüzdeki dönemde 6 bin işçi daha ülkeden ayrılması bekleniyor. Sosyal Sigortaların prim gelirleri ciddi oranda düşecek. Limanlar açılırkenden Türkiye’ye dönmeyi bekleyen çok sayıda işçi var. 14 Mart’ta iş yerleri kapanır kapanmaz işçi çıkarmalar olduğunu gördük. İşverenler, çalışanlarına ‘seni işten durdurayım gidip işsizlik parası alırsın hem de işsizlik parası daha yüksek’ şeklinde tekliflerde bulunmaya başladı. Biz bunları gördükçe 4 aylık süre için bu kararı almak zorunda kaldık. Hali hazırda işsizlik ödeneği alanlar için işsizlik ödeneği eski meblağdan ödenecektir.”

“BİZİM ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ KONU İSTİHDAMDIR”

“Biz bu kriz döneminde insanlarımızı işsiz bırakmadan temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir destek sağlamaya çalıştık. Bizim üzerinde durduğumuz konu istihdamdır. Bütün çaba işsizliğin artmasını önlemektir. İşten durdurma dalgasının iş yerlerinin açılmasıyla birlikte Mayıs ortasında başlayacağından endişe ediyoruz. Umarım yanılırız. Ciddi bir işsiz ordusu bize başvurursa bununla başa çıkmak zor olacak. 2 bin 600 TL ile bunu karşılamayız. Bu nedenle işsizlik parasını bin 500 TL’ye düşürdük. Bin 500 TL’lik katkının gerçek sahipleri zaten TC ve 3. Dünya ülke vatandaşlarınındı ve şimdi bu para gerçek sahiplerine verilecek. Bizim zaten özellikle TC uyruklu vatandaşların ihtiyat sandığı primi yatırması ve ihtiyat sandığında hesaplarında para birikmesi için bu yönde bir çalışmamız vardı.”

“GAÜ ÇALIŞANLARININ SİGORTA VE PRİM BORCU YATIRIMLARI, MALİYENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEDİR”

“Fondan sigortalara 70 milyon TL’lik bir aktarma yaptık. Fakat o para şu anda hesapta duruyor. Bir sorun olması halinde, emeklilerin ödenmemesinde bir sorun yaşanmaması için bu parayı bekletiyoruz. Umarım bu parayı kullanmak zorunda kalmayız. Fondan aldığımız 90 Milyon TL’de bin 500 TL ödeme için kullanılacak. Özel sektörde çalışan 40 bin civarında KKTC vatandaşı vardır. Daha süremiz vardır ve tamamına yakının önümüzdeki süreçte başvurularının tamamlanması bekleniyor. GAÜ ile imzalanan hastane protokolü kapsamında, GAÜ çalışanlarının sigorta ve prim borcu yatırımları maliyenin yükümlülüğündedir.”