Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...
18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü
18 adet çeki sahteleyip tedavüle...
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ...
Her şeyi itiraf etti
Her şeyi itiraf etti

Sucuoğlu: Biz bu yola ölümüne çıktık

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

18 Ocak 2022 Salı 15:46
0 Okunma
Sucuoğlu: Biz bu yola ölümüne çıktık
banner108

UBP’den yapılan açıklamaya göre gecede, Sucuoğlu’nun yanı sıra Güzelyurt Belediye Başkanı ve Güzelyurt Seçim Komitesi Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından adaylar tanıtıldı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt için yeni yatırımları gündeme getirerek, “Güzelyurt Hastanesi’ni biz başlattık biz bitireceğiz. Anavatan’dan gelen suyu, adı üzerinde bu güzel toprağa, en yakın zamanda biz kavuşturacağız” dedi.

Her zor dönemde, UBP’nin kor ateşten gömleği giymekten çekinmediğini söyleyen Sucuoğlu, mükellefiyetlerini yerine getirdiklerini belirtti.

“Biz bu yola ölümüne çıktık. Ya KKTC’yi ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durduracağız ya durduracağız” diyen Sucuoğlu,  UBP’nin bu yüzden tek başına iktidar olması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs konusuna da değinen Sucuoğlu, ‘Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Anavatan Türkiye ile birlikte yürüttükleri iki eşit egemen devlet tezini tek savunan partinin UBP olduğunu’ söyledi.

Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğuna işaret eden Sucuoğlu, “Anavatanımız Kıbrıs Türkü’nü KKTC’yi asla yalnız bırakmaz” dedi.

Sucuoğlu, 23 Ocak’taki seçimin çok önemli olduğunu, gelecek nesillere bırakılacak, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke, istikrarlı bir hükümet için UBP’ye mühür vurulması gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu, “Bu halk bize bu görevi verecek ve biz de 5 yıl boyunca hiç durmadan, çalışarak halkımıza hizmet edeceğiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 saatlik elektrik kesintisi!
6 saatlik elektrik kesintisi!
Erhürman: Bilişim Sektörünün Gelişimi İçin Hızlı ve Ucuz İnternet Erişimi Sağlanacak
Erhürman: Bilişim Sektörünün Gelişimi İçin Hızlı ve Ucuz İnternet Erişimi Sağlanacak
EL-SEN'den zehir zemberek açıklama!
EL-SEN'den zehir zemberek açıklama!
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim