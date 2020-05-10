Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Sucuoğlu: “Bu iş kontrolden çıktı”

Kapalı olan iş yerleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kuaför ve berberlerin de açılmasının yarın Bakanlar Kurulu’nda konuşulabileceğini dile getirdi.

10 Mayıs 2020 Pazar 15:48
2107 Okunma
Sucuoğlu: “Bu iş kontrolden çıktı”

Kapalı olan iş yerleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kuaför ve berberlerin de açılmasının yarın Bakanlar Kurulu’nda konuşulabileceğini dile getirdi.

Sucuoğlu, “Birçok berber ve kuaför evde hizmet veriyor. Bu iş kontrolden çıkmış durumda. Hijyen ve kurallar göz ardı ediliyor. Bunu kontrol altına almak için bu gibi iş yerlerini randevu usulüyle açmak daha sağlıklı olacak” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa 2020-05-10 18:16:07

Dr sen neyin Bakanısın

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Mücahit 2020-05-10 17:09:37

Aklınız başınıza şimdimi geldi Anavatanı takip edin yeter sizin karar almanıza gerek yok

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
vatandas 2020-05-10 18:39:01

SAKA BE

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Özersay: Haklarını ödeyemeyiz
Özersay: Haklarını ödeyemeyiz
Müşteriye mekanda hizmet verilmeyecek
Müşteriye mekanda hizmet verilmeyecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim