Sucuoğlu: “Bu iş kontrolden çıktı”

Kapalı olan iş yerleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kuaför ve berberlerin de açılmasının yarın Bakanlar Kurulu’nda konuşulabileceğini dile getirdi.

Sucuoğlu, “Birçok berber ve kuaför evde hizmet veriyor. Bu iş kontrolden çıkmış durumda. Hijyen ve kurallar göz ardı ediliyor. Bunu kontrol altına almak için bu gibi iş yerlerini randevu usulüyle açmak daha sağlıklı olacak” dedi.