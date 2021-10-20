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Sucuoğlu: Bu olayın yayılmasını bulmak çok zor değil…

20 Ekim 2021 Çarşamba 20:04
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Sucuoğlu: Bu olayın yayılmasını bulmak çok zor değil…
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, Başbakan Ersan Saner ile ilgili açıklama yaptı. Katıldığı bir TV programında konuşan Saner, Başbakan Saner ile ilgili bir video izlemediği ayrıca Saner’in açıklamalarını okumadığını söyledi.

“Bu olayın yayılmasını bulmak çok zor değil. Polis bunları bulabilir. Gerekli cezayı alırlar. Ben videoyu izlemedim. Doğru bulmuyorum. Bunu üyelere veya belli adreslere yollayan kimse bunun bulunması kolaydır” ifadelerini kullanan Sucuoğlu “UBP için çok sıkıntılı bir durum. Bizim alışık olmadığımız bir durum var. Bir yanda bir aile var. Polis bir şekilde bunun suçlusunu bulacaktır” dedi.

Sucuoğlu “UBP zarar görür mü?” sorusuna ise “evet çok sıkıntılı…” yanıtını verdi.

KAYNAK: HABER KIBRIS

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