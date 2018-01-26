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Sucuoğlu: "Bugünkü eyleme ne ben ne de UBP katılmayacak"

UBP Milletvekili, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, içinden geçilen bu hassas dönemde herkesi daha dikkatli ve sağduyulu hareket etmeye çağırdı.

26 Ocak 2018 Cuma 13:46
Sucuoğlu: "Bugünkü eyleme ne ben ne de UBP katılmayacak"
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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, içinden geçilen bu hassas dönemde herkesi daha dikkatli ve sağduyulu hareket etmeye çağırdı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sucuoğlu, dün katıldığı bir programda, bugün yapılacak Demokrasi Yürüyüşü’yle ilgili soruları yanıtladığını ve yanıtlarının basına yanlış aktarıldığını söyledi.

Sucuoğlu, “verdiğim cevap yanlış yerlere çekilerek yürüyüşe partimin ve benim katkı koyacağım yönünde yalan haberler yayınlanmıştır. Bu haberler tamamen asılsız olup yapılacak yürüyüşe ne partimin ne de şahsımın katkı koyması veya katılması söz konusu değildir”dedi.

Sucuoğlu, içinden geçilen bu hassas dönemde herkesi daha dikkatli ve sağduyulu hareket etmey davet etti.

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Doğru Söz 2018-01-26 14:05:50

Tayyip beyin elini öpme ve para kapma grasdoluğu yönetim şekli olarak benimseyenlerin onun emri ile olan eyleme katılmasını bekleyen geri
zekalıdır. UBP onlara nasıl sarıldığını meclise kazık çaktıklari gün göstermedi mi? Kazığın ucunda bayrakları vardı. Kimisi bayrak çekme der olaya...

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