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Sucuoğlu: Büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte erken seçim olacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu,  YDP ve DP'nin hükümete güvenoyu vermeme kararını  BRT'ye değerlendirdi.Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkeyi büyük olasılıkla bir erken seçimin beklediğini söyledi.

30 Nisan 2022 Cumartesi 09:17
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Sucuoğlu: Büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte erken seçim olacak

Başbakan Sucuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Demokrat Parti’nin (DP), UBP-DP-YDP hükümetine güvenoyu vermeme kararını değerlendirdi.

Sucuoğlu, Cuma günü sabah saatlerinde yaptıkları temaslarda bir sıkıntı görünmediğini belirterek, “ne olduysa öğleden sonra oldu ve kararlarını değiştirdiler” dedi.

“Burada artık bir erken seçim görüntüsü var. Benim gördüğüm ülkeyi burada bir erken genel seçim bekliyor.” dedi.

Sucuoğlu, “Başka olasılıklar da olur mu bilemiyorum ama bu kadar denemeden sonra bir şey olmuyorsa da demokrasi gereği bir erken seçim olmasının tartışılması gereken bir sürece gireceğiz.” şeklinde konuştu.

YDP ve DP’nin gerçekleşmesi için 100 günlük bir süre koydukları maddelerin protokolde ve bazılarının hükümet programında yer aldığını ifade eden Sucuoğlu, “Bu nedenle yadırgadık. ‘Ya bunu imzalayacaksınız, ya da güvenoyu vermeyiz” gibi bir yaklaşımı UBP’nin kabul etmesi düşünülemez.  Güvenoylamasından sonra enine boyuna konuşur ve hep birlikte karar veririz dedik. Hatta bazı maddeleri de biz eklemeyi planlıyorduk. Ama tehdit gibi bir yaklaşımı kabul edemeyiz.” dedi.

Sucuoğlu Yeniden Doğuş Partisi’nin gerekçelerini dinlediğini ve bunların kendisine göre geri çekilmek için yeterli olmadığını da kaydetti.

Bu arada Sucuoğlu, Parti MYK’sının sabah toplanacağını ve son gelişlmeleri değerlendireceğini de kaydetti.

Son Güncelleme: 30.04.2022 09:18
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