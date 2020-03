Sucuoğlu: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak kadınlarımızın bir gün değil, her gün yanındayız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yalnızca bir günde değil her koşulda, her alanda kadınlarımızın fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklerine kavuşması için çalışmaya; haklarını güvence altına almaya ve korumaya , bunun takipçisi olmaya devam edecektir.

Bakanlık olarak kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, toplumsal yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlamak temel ilkemizdir.

2020 yılında da kadınların sosyal statüsünün güçlenmesi, çalışma yaşamına dahil olması, kadın istihdamının arttırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda sürdürülebilir adımlar atmak öncelikli hedefimiz olacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından son 1 yılda kadınlarımıza yönelik yapılan ve devam ettirilen açılımlar şu şekilde olmuştur:

1. Kadın Çalışanlara Sosyal Güvenlik Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İstihdam Destek Merkezi, ilk kez işe başlayan KKTC vatandaşı kadın çalışanlara, yaşa bakılmaksızın 60 ay süre ile tam sosyal güvenlik desteği vermektedir.

2.Kadın Girişimcilere Sosyal Güvenlik Teşviği

İlk kez kendi işini kuran, kendi dahil en az 1 en çok 5 kişi istihdam eden kadın girişimcilere, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, İstihdam Destek Merkezi tarafından 60 ay süreyle teşvik verilmektedir.

3. Yeni Evlenen Kadın Sigortalılara Evlilik Yardımı

Yeni evlenen sigortalılara Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından, evlilik tarihinden itibaren 90 gün içinde başvuru yapmaları halinde, 2 asgari ücret tutarında ( 7.640 TL) evlilik yardımı yapılmaktadır.

4.Hamile kadın sigortalılara doğum ve emzirme izni hakkı

Hamile olan kadın çalışanların,

2008 yılından önce sosyal güvenlik sistemine dahil olmuşsa;

- doğumdan önce altı ve doğumdan sonra altı hafta olmak üzere toplam on iki hafta

2008 yılından sonra sosyal güvenlik sisteminde yer alıyorsa,

- doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak

ödenekli izin hakkı vardır.

5. Kadın sigortalılara Gebelik, Doğum ve Emzirme Yardımı

Sigortalı kadınların çocuklarının doğması halinde, Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından , kadınlara; doğum gerçekleşmeden başvuru yapılması halinde, 764 TL gebelik yardımı, doğum tarihinden itibaren 90 gün içinde başvuru yapılması halinde 1528 TL doğum yardımı ( doğum özel hastanede gerçekleşmiş ise) ve doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 6 ay içinde başvurulması halinde 1528 TL emzirme yardımı yapılmaktadır.

6. Sigortalı annelere emzirme izni

Kadın çalışanların İş Yasası kapsamında, doğum izni bittikten sonra çocuklarını emzirebilmeleri için, doğumdan sonra 9 ay boyunca 1 saat sabah 1 saat öğleden sonra olacak şekilde günde 2 saat emzirme izni hakkı vardır. İşverenler, kadın çalışanlarına belirtilen emzirme izin sürelerini, iş saatleri içinde ve hiçbir ücret kesintisi yapmadan vermekle yükümlüdür.

7. Fiziki, sözlü, psikolojik, cinsel Şiddet mağduru kadınlara destek

Fiziki, sözlü,psikolojik ya da cinsel şiddete maruz kalan kadınlar; ALO 183 Acil Sosyal Hizmet Hattı’nı arayabilir ya da ücretsiz mobil Panik Butonu uygulamasını akıllı telefonuna indirebilir.

8. Maddi açıdan yeterli imkanı olmayan kadınlara Koruma emri alma ve boşanma davası açmak için Adli yardım desteği

Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, cinsel sömürüye veya istismara maruz kalan , yeterli maddi imkanı bulunmayan kadınlara koruma emri almaları ve boşanma davası açabilmeleri için adli yardım desteği verilmektedir. Bugüne kadar 76 kadınımız adli yardım desteğinden faydalanmıştır.

9.Barınma Desteği

Ev ve barınma ihtiyacı olan kadınlarımıza ise Vakıflar İdaresi ile işbirliği içinde kira desteği sağlanmaktadır.

10. ALO 183 Acil Sosyal Hizmet Hattı

Bakanlığımız bünyesinde şiddet mağduru kadınlara 7/24 hizmet veren Alo 183 Acil Sosyal Hizmet Hattı’na gelen ihbarlar, Polis Genel Müdürlüğü’nde kurulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’ne aktarılmakta, Polis Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında koordineli bir çalışma yürütülmektedir.

11. Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması

Bakanlığımız, Lefkoşa Türk Belediyesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü Derneği, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi çalışmalarına yönelik olarak, veri toplama, araştırma -risk değerlendirmesi yapma ve eğitim konularında Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması oluşturmuştur. Mekanizma, ev içi ve aile içi şiddetle ilgili bilgilerin en geç 24 saat içerisinde online sistemde paylaşılmasını , veri tabanı oluşturulmasını ve verilerin taraflarla paylaşılmasını hedeflemekte, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi mekanizmada koordinatör kurum olarak yetkilendirilmektedir.

12. Panik Butonu Uygulaması

Bakanlığımız bünyesinde geçmiş dönemlerde hayata geçirilen Panik Butonu Uygulaması , seçim yasaklarının sona ermesinin ardından etkin bir şekilde tanıtılarak, kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çalışma başlatılacaktır.

2020 yılında, hayata geçireceğimiz tüm projeler ve yasal düzenlemeler ile, hedefimiz her türlü ayrımcılığa, hak ihlaline ve şiddete karşı mücadelelerinde kadınlarımıza destek vermek, onların çalışma yaşamında tüm imkanlara ulaşabilmelerini sağlamak, sosyal güvenlik haklarından ve sosyal hizmet uygulamalarından ileri düzeyde yararlanmaları için imkan yaratmak olacaktır."