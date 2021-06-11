Sucuoğlu: Çift aşılı kişilere girişlerde, PCR uygulaması da kalkabilir

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs TV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Güney’den Kuzey’e geçişlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “Arasta’da bir hareket var. Ama arzu edilen düzeyde değil. Akmasa da damlar. Kafelerde bir hareketlilik var ama alışveriş anlamında tam randımanlı bir şey yok. İki aşıyı yapanlara PCR testini kaldırma şartı da getirilebilir. Güney’de 40 Euro imiş PCR. Şimdi 2-3 kişilik bir aile olarak Kuzey’e geçip de bir yemek isterse, neden gelsin? Bu yönde bir adım, değerlendirilerek atılabilir. Adanın her iki yanında da vakalar ciddi şekilde düştü. Bu da dikkate alınmalıdır. İnşallah önümüzdeki dönemlerde vakalar daha da aşağı düşer” dedi.

Kıbrıs sorunu konusunda da değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “Güney Kıbrıs’ta siyasi partiler en soldan, en sağa kadar Kıbrıs konusunda tek bir çizgidedir. Biz de böyle değildir. Bizde ana muhalefet bizden çok farklı şey söylüyor. Bir başka parti de çıkıp, ikimizden de farklı söylüyor. Birisi diyor ki ‘federasyon’, bir diğeri çıkıp ‘KKTC’nin tanınması’ diyor. Yani bir Kosova olamadık. Kosova’da onbinlerce insan sokağa döküldü, haftalarca. Dünya’da bunu gördü” dedi.