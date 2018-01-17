Sucuoğlu: “Çocukça tavırları ilk günün heyecanına veriyorum”

7 Ocak seçimlerinin hemen ardından erken seçim söylemleri ve Halkın Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisinin, Ulusal Birlik Partisi ile hükümet kurmayız açıklamaları kamuoyunda büyük gündem oluşturdu. UBP ise tüm bu tartışmalar karşısında sessizliğini korudu.

Bu noktada Yeni Bakış gazetesinden Eniz Orakcıoğlu'na değerlendirmelerde bulunan UBP Milletvekilleri ise sandıktan çıkan sonucun halkın iradesi olduğunu ve herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini söyleyerek, “Siyaset çocuk oyuncağı değil, ben oynamam tarzı söylemler ise çocukça tavırlardır” dedi.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu;

“Söylenenler bizi üzmüştür”

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, seçimden sonra bazı söylem ve iddiaların ortaya atıldığını belirterek, “Esas görevlendirme pazartesi günü mecliste yapılacak yeminden sonra Başbakana verilecektir. O görevlendirmenin sonucunda da umut ederim ki tüm partilerin birbiri ile görüşme imkânı olur. Önemli olan ülkeye ve Kıbrıs Türk halkına hizmet verebilecek, hizmetin önünü açabilecek bir koalisyon hükümetinin kurulmasıdır. Bunun yanında partisel ve zümresel çıkarların ülke çıkarlarının gerisinde tutulması gereken bir süreçtir. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Ama son bir haftadır gördüklerimiz ve duyduklarımız bizleri üzmektedir. UBP’nin bu seçimden en büyük zaferle çıkan parti olarak bu kısır tartışmalara girmemesi en doğrusuydu ve girmedi. Kaldı ki UBP toparlayıcı olmak zorunda ve bu süreci daha soğukkanlı ve aklı selim yürütmek durumundadır” şeklinde konuştu.

“Çocukça tavırları ilk günün heyecanına veriyorum”

Bazı partilerin seçim bittikten bir iki saat sonra erken seçimi konuşmaya ve tartışmaya başladıklarını vurgulayan Sucuoğlu, “Bana göre yeniden bir seçim bu ülkenin önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyduğu bir durum değildir. Çünkü hoşa gitmeyen herhangi bir seçim sonucundan sonra tekrar erken seçime gitmenin sonu yoktur, bir daha seçim yapıldığında buna benzer bir sonuç çıktığı takdirde yine mi erken seçime gidilecektir? Bunun sonu yok ve dünyada da böyle bir örnek yoktur. ‘Ben seninle görüşmem’, ‘sen beni dışlıyorsun’, ‘sen öyle dediydin’, ‘ben seninle çay içmem’, ‘ ben oynamam’ gibi çocukça tavırları ilk günlerin verdiği heyecana bağlamak istiyorum. Umarım pazartesiden sonra ülkemizde bizim dışımızdaki bazı partilerde aklı selim hakim olur ve oturulup ülkenin önünü açma anlamında neler yapılabileceği, ortak paydada hangi konularda buluşulabileceği, ekonomide hangi atılımların yapılması gerektiği, eğitim, sağlıkta ve çevrede atılacak adımlar, ülkeye verilecek katkıların konuşulması gerekir.

Demokrasilerde her kapının herkese açık olması gerekmektedir. Öte yandan demokrasi bir anlaşma, görüşme ve çözüm üretme kültürüdür. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırırsak bu ülke bu olaydan kazançlı çıkmaz” dedi.

“Kendi rekorumuzu kıracağız”

Perşembe günü Parti Meclisinin toplanacağını söyleyen Sucuoğlu, “Biz daha ziyade resmi olarak görevlendirme başladığı andan itibaren yoğun temaslara başlayacağız. Şu an yetki verilmediği için yapılan konuşmalar havada kalmaktadır. Yapılan açıklamaların halkta ciddi bir hayal kırıklığı yarattığını da görmekteyiz, halkın beklediği ise daha olgun, daha ayakları yere basan ve halkın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını giderecek alternatif çözümler üretecek konuşmaların olmasıydı. Dünyada seçim bittikten 1-2 saat sonra erken seçimi düşünen ve bunu gündem yapan tek ülkeyiz. Zaten 40 yılda 39 hükümet kurmakla bu konudaki dünya rekorumuzu daha da geliştireceğiz gibi duruyor. Ama bunlar halka kesinlikle fayda getirmez. Halkın bizleri seçme nedeni bizim birbirimizle kavga etmemiz değil, çözüm üretme, halkın önünü açma ve sıkıntılarını ortadan kaldırmadır” diye konuştu.

UBP Milletvekili Ersin Tatar;

“Perşembe akşamı değerlendireceğiz”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, perşembe Parti Meclisinde tüm konuların enine boyuna tartışılacağını vurgulayarak, “Koalisyon konusunda da alternatifler var ve bu alternatifler de perşembe akşamı Parti Meclisinde konuşulup değerlendirilecektir” şeklinde konuştu.

“Halk hükümet kurma görevini UBP’ye verdi”

Bazı partilerin UBP ile koalisyon kurmayız açıklamalarını doğru bulmadığını söyleyen Tatar, “Halk iradesi en büyük parti olarak Ulusal Birlik Partisini olduğunu söylemiş ve UBP’yi 21 milletvekili ile bu noktaya getirmiştir. Bu sebeple diğer küçük partiler de hükümet kurma görevini yerine getirmesi gerekmektedir. UBP’ye halk tarafından hükümeti kurun görevi verilmiş, CTP’ye de ana muhalefet görevi verilmiştir.

Kısacası halkın iradesi sandığa böyle yansımıştır. Benim görüşüm budur ama günün sonunda siyasette her şey olabilmektedir. Ülkenin hükümetsiz kalmasını da doğru bulmuyorum ve bir seçimin maliyeti çok yüksektir ve zaman kaybıdır. Kaldı ki bütçe daha geçmemiştir, dolayısıyla süratle hükümetin kurulması gerekir. Çünkü ekonomik beklentiler ve ekonomik hayat daima iş başında sorumlu bir hükümet beklemektedir. Aksi takdirde insanlar ekonomik faaliyetlerini durdurur, sistem zarar görür dolayısıyla bu lüksümüz yoktur ve en iyi şekilde bir hükümet modelini bir an önce ortaya çıkarmamız gerekir” dedi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ;

“Siyaset çocuk oyuncağı değildir”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, siyasetin çocuk oyuncağı olmadığını vurgulayarak, “Halkın sandığa yansıyan bir iradesi vardır. Halk koalisyonu işaret etmiştir ve hiç kimsenin ‘ben filan parti ile koalisyon kurmam’ deme lüksü yoktur. Burada önemli olan ülkenin çıkarları ve halkın refahıdır.

Artık halka siyasilerin didişmesini görmekten gına gelmiştir ve halk siyasilerin uzlaşıp, ortak akıl noktasında birleşip icraat yapmasını hasretle beklemektedir. Herhangi bir siyasinin ‘ben filan parti ile koalisyon kurmayacağım, muhalefette kalıp muhalefet edeceğim’ söylemlerini ben duygusal olarak değerlendiriyorum.

Bu söylenenler mantığın gerisinde kalmış, duygusal açıklamalardır. Eğer bazı partiler sadece muhalefet etmekle yetineceklerse meclise niye girdiniz? Dışarda kalarak da muhalefetinizi rahatlıkla sürdürebilirdiniz” dedi.

“Duygular mantığın önüne geçmiştir”

Koalisyona giren partilerin önünde makamların ve bakanlıkların olacağını hatırlatan Gürçağ, “Böylelikle partiler savundukları temiz siyaseti icra etme imkanı bulacaklardır.

O zaman buyurun söylediklerinizi yaşama geçirin ve size göre doğru ve temiz olan siyaseti uygulayın, bizlerde takdir edelim. Kısacası yapılan açıklamalar mantık çerçevesinde olmalı ve halkın çıkarları gözetilerek yapılmalıdır. Süratle istikrarlı bir hükümetin kurulması zorunluluğu vardır.

Kişisel sorunlar değil, halkın refahı göz önünde bulundurularak bir an önce hükümetin kurulması ve sağlıklı şeffaf hesap verilebilir icraatların yaşama geçirilmesi gerekir. Duygular mantığın önünde değil, mantık duyguların önünde tutularak adım atılması ve söylemlerin ifade edilmesi zorunluluğu vardır” diye konuştu.