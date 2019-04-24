Sucuoğlu: ''Cumaya kadar imza bekliyoruz''

Hükümetle ilgili çeşitli senaryolar konuşulurken, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, siyasi gündemi değerlendirdi.

Erçin Şahmaran’ın sorularını yanıtlayan Faiz Sucuoğlu, “Bugünkü durum sürdürülebilir değil. Hükümet inatla devam ediyor. Protokolün imzalanmaması büyük sorun. Bu siyasi bir sorun değil. Türkiye böyle küçük konularla uğraşacak bir ülke değil. Protokol imzalanmıyor çünkü hükümet ortakları kendi içinde anlaşamıyor. Özelleştirmeler kaçınılmaz. Limanlar, telefon dairesi, elektrik, özel, kamu ortaklığı olmalı. Bu CTP’nin siyasetine ters. Biz bunu savunuyoruz. Liberal ekonomiyi kabullendik. Bu özelleştirmeler kaçınılmaz. UBP erken seçim istiyor” dedi.

“Cumaya kadar imza bekliyoruz…”

Sucuoğlu, cuma gününe kadar protokolle ilgili bir imza beklediklerini söylerken, “Bize söylenen bu, olmazsa bunu gündeme getirip soracağız. Çeşitli tarihlerde protokolle ilgili açıklamalar yapıldı. Ama henüz sonuç yok. Hükümet ortakları kendi içinde çelişiyor, farklı şeyler söylüyor. 1 milyar dört yüz milyonluk bir katkıdır protokolün getirisi. Turizm, müteahhitler bunu bekliyor. Maaşlar ayrı, henüz bu kaynak bulunmadı. Geçen ay borçlandılar, peki, bu ay? Her ay borçlanma olacaksa, hükümet geleceğimizi çalıyor, harcıyor. Dörtlü koalisyon artık şanssızlık, döviz, sel olayı, bunları bırakıp, gerçekleri görmeli. Bizim ne IMF ne de dünya bankasına gitme imkânımız var. Tek kapımız Türkiye, beğenseniz de, beğenmeseniz de. Dünya görüşünüz, ideolojik yaklaşımınız ne olursa, olsun, bu gerçeğe göre hareket edip, ortak yolu bulmak zorundasınız”ifadelerini kullandı.

“Seçim istiyoruz…”

“Ötesi yok…”

Sucuoğlu, erken seçim istediklerinin altını çizerek, “Ama özellikle hükümet partileri bunu kabul etmez. O kapı kapalı, zaten seçim demek en az altı ay kayıp ve maddi olarak ciddi bir külfet demektir. Hükümete gelmek UBP’ye bu ortamda ne kazandırır, onu göreceğiz. UBP tecrübesini ve bürokratlarını bu sıkıntıları aşmak için hazırlar. Biz Ankara’ya çok rahat gider, yabancılık hissetmez, yabancılık hissettirmeyiz. Hazır olmak, hedef koymak, anlaşmak şart. Yoksa talimat almak gibi bir durum yok. Şunu da söyleyeyim ki şu an hükümet görev başında, aksi bir durum da farklı konular konuşulabilir” dedi.

UBP ile HP’nin bir arada çok konuşulduğu konusuna ise Sucuoğlu şu yanıtı verdi:

“Bunun sebebi aritmetik olarak avantajlı olmasıdır. Birçok cesur karar, radikal reform güçlü ve sayısal olarak avantajlı bir hükümetle yapılabilir. En büyük sıkıntı, siyasetin, hiçbir kesimi kırmak istememesi, ama olmuyor. Artık taşların yerinden oynaması gerek. Gelinen nokta çok ciddidir, artık ötesi yok. Doğru tespit ve çözümlerle adım atmak gerek. Ya cesur ve doğru kararlar alacaksın ya da sadece günü kurtarıp, geleceği meçhule bırakacaksın.”

“Nemalanma çabası…”

Sucuoğlu, şu an özel sektörün 200 milyon TL borcu olduğuna da dikkat çekerek, “Sıkıntı çok, herkesin borcu, harcı var. Bu ortamda insanlarda elbette gerginlik var. Bunların üzerine bir de Kıbrıslı, Türkiyeli gerginliğini, sırf siyasi amaç için gündeme getirmek, bu ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. Bundan daha büyük kötülük yoktur. Bu gerginliği, ayırımcılığı yapan, günün sonunda kendi kazdığı çukura düşer, bunun altında kalır. Belli gurupların bundan nemalanma çabasından başka bir şey değil. Bundan fayda uman, hüsrana uğrayacak”diye konuştu.