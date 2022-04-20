Sucuoğlu: Cumhurbaşkanı, Atun'u görevden alsaydı indirimlerle ilgilenecektik!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, kritik MYK toplantısının ardından basına bir açıklama yaptı.

Sucuoğlu, hükümetin çok hızlı bir şekilde kurulması gerektiğine vurgu yaparak, hükümet ortakları ile öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun geniş tabanlı hükümet vurgusu yapmasına da dikkat çeken Sucuoğlu, “Gerçekleşir mi bilemem ama bizim bir engelimiz yok” dedi.

“UBP’siz hükümet formülü yok” diyen Sucuoğlu, bu zorlu süreçte UBP’nin hükümet kurma görevini üstleneceğini kaydetti.

Sucuoğlu, “MYK üyelerime teşekkür ediyorum. Oy birliği ile bize destek kararı aldılar. Yarın Parti Meclisi’yle toplanacağız” diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÜNDEM OLACAK"

“Verilecek olan görevin gereğini yapmaya hazırız” diyen Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun ile ilgili şu anda bir soruşturmanın gündemde olmadığını belirtti, “Disiplin kurulu ve tüzük gereği önümüzdeki günlerde gündem olacaktır. Şu anda hükümetin yaşadığı krizi ortadan kaldırmalıyız” ifadelerini kullandı.

İstifa sürecini de değerlendiren Sucuoğlu, “Elektrik fiyatları, alkol fiyatları ve son yaşanan olay iki ortağımızda da en az bizim kadar rahatsızlık yarattı. Aldığımız kararları hep birlikte aldık. Cumhurbaşkanlığına da birlikte gittik" dedi.

Sucuoğlu, yapılan zamlar konusunda gelen bir soruya yanıt vererek, "Sayın Cumhurbaşkanı, Atun’u görevden alabilseydi bugün hemen başka bir arkadaşımızı atayıp sıkıntıları çözecektik, planlanan indirimlerle de ilgilenecektik” diye konuştu.