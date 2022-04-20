Künye
Kıbrıs 15
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

Sucuoğlu: Cumhurbaşkanı, Atun'u görevden alsaydı indirimlerle ilgilenecektik!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, MYK toplantısının ardından açıklama yaparak, “Sayın Cumhurbaşkanı, Atun’u görevden alabilseydi bugün hemen başka bir arkadaşımızı atayıp sıkıntıları çözecektik, planlanan indirimlerle de ilgilenecektik” dedi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 22:17
0 Okunma
Sucuoğlu: Cumhurbaşkanı, Atun'u görevden alsaydı indirimlerle ilgilenecektik!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, kritik MYK toplantısının ardından basına bir açıklama yaptı.

Sucuoğlu, hükümetin çok hızlı bir şekilde kurulması gerektiğine vurgu yaparak, hükümet ortakları ile öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun geniş tabanlı hükümet vurgusu yapmasına da dikkat çeken Sucuoğlu, “Gerçekleşir mi bilemem ama bizim bir engelimiz yok” dedi.

“UBP’siz hükümet formülü yok” diyen Sucuoğlu, bu zorlu süreçte UBP’nin hükümet kurma görevini üstleneceğini kaydetti.

Sucuoğlu, “MYK üyelerime teşekkür ediyorum. Oy birliği ile bize destek kararı aldılar. Yarın Parti Meclisi’yle toplanacağız” diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÜNDEM OLACAK"

“Verilecek olan görevin gereğini yapmaya hazırız” diyen Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun ile ilgili şu anda bir soruşturmanın gündemde olmadığını belirtti, “Disiplin kurulu ve tüzük gereği önümüzdeki günlerde gündem olacaktır. Şu anda hükümetin yaşadığı krizi ortadan kaldırmalıyız” ifadelerini kullandı.

İstifa sürecini de değerlendiren Sucuoğlu, “Elektrik fiyatları, alkol fiyatları ve son yaşanan olay iki ortağımızda da en az bizim kadar rahatsızlık yarattı. Aldığımız kararları hep birlikte aldık. Cumhurbaşkanlığına da birlikte gittik" dedi. 

Sucuoğlu, yapılan zamlar konusunda gelen bir soruya yanıt vererek, "Sayın Cumhurbaşkanı, Atun’u görevden alabilseydi bugün hemen başka bir arkadaşımızı atayıp sıkıntıları çözecektik, planlanan indirimlerle de ilgilenecektik” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da korkutan kaza!
Lefkoşa’da korkutan kaza!
27 Nisan'a kadar yağmur beklenmiyor
27 Nisan'a kadar yağmur beklenmiyor
Serdarlı-Geçitkale anayolunda korkutan kaza!
Serdarlı-Geçitkale anayolunda korkutan kaza!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim