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Sucuoğlu, DAÜ KAEM Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ( DAÜ KAEM) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

06 Eylül 2019 Cuma 15:49
Sucuoğlu, DAÜ KAEM Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen ortak projelerin geliştirilmesi ile ilgili Bakan Sucuoğlu ile görüş alışverişinde bulundu.

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” düzenlendiğini, çalıştayda elde edilen sonuç raporu ışığında 5 yıllık bir “Ulusal Eylem Planı ” hazırlandığını belirten Erbilen, Eylem Planı çerçevesinde Bakanlığın Panik Butonu uygulamasını hayata geçirdiğini anımsattı.

Erbilen, Çalıştay Sonuç Bildirgesi’nde yer alan en önemli önlemlerden birinin de kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanması olduğunu, bunun için de iki kurum arasında eğitim çalışmalarının yapılmasını planlandığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, kadına yönelik şiddetin toplumda kanayan bir yara olduğuna işaret ederek, birçok kadının sözlü ya da fiziksel şiddete uğradığını ancak kapalı toplum yapısından dolayı bunu dile getiremediğine dikkat çekti.

Bakanlık olarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ile her türlü işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Sucuoğlu, şiddete karşı farkındalığın ve bilincin oluşturulması için ilerleyen günlerde iki kurum arasında, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak eğitim çalışmalarının planlandığını kaydetti.

Yerel yönetimlerin ve diğer üniversitelerin de bu eğitimlere dahil edileceğini anlatan Bakan Sucuoğlu, panik butonu uygulamasının daha etkin tanıtımının yapılması için de Bakanlık tarafından çalışma başlatılacağını sözlerine ekledi.

TAK/EMT

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Faiz Sucuoğlu
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