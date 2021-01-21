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SUCUOĞLU: “DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

21 Ocak 2021 Perşembe 10:40
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SUCUOĞLU: “DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Kurultaylara müdahalenin, demokrasiye bir müdahale olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Biz kendi demokrasimize sahip çıkmak zorundayız. Her sıkıştığımızda birinin bize yardım etmesini beklersek bu olmaz. Bu müdahaleler daha önceleri de oldu, ilk defa olmadı. Suç arayacaksak, suçu önce kendimizde arayacağız. Kendimize güvenirsek, er meydanına çıkacağız. Başkalarına güvenerek er meydanına çıkılmaz. Bu şekilde demokrasiyi ayaklar altına alarak bir yerlere varamayız. Mağdur olan da biziz. Bizim en büyük zenginliğimiz, hesap veremeyeceğimiz hiçbir durum yoktur. Taşlar oturmalıdır. Taşların oturması için de kurultaya gidilmelidir. Kurultay sonrasında kazanan arkadaşın eli sıkılır ve yola devam edilir” dedi.

UBP’nin gerçekleştirilecek olan kurultayında yeniden aday olacağını açıklayan Sucuoğlu, bu kurultayın da çok adaylı bir kurultay olabileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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