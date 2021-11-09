Sucuoğlu: "Dertler birleşecek, derman bulunacak"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa konuk oldu.

Sucuoğlu, ciddi bir bütçe açığı olduğuna işaret ederek, pandemi nedeniyle arzu edilen seviyede vergi toplanamadığına dikkat çekti. Yüz yüze eğitim kapsamında KKTC’ye gelen öğrencilerin katma değerlerinin önümüzdeki aylarda belli olacağını belirten Sucuoğlu, turizmin de ciddi bir katkı payı olmadığını belirtti.

Maliyenin arzu ettiği vergiyi toplayamaması nedeniyle bütçe açığı oluştuğuna vurgu yapan Başbakan Sucuoğlu, “Memurun ve emeklinin ödenmesi çarşıya etki ediyor. Bizim ‘ekonomi ekonomi’ dememizin sebebi bu. Ciddi bir açık var, ciddi bir borçlanma konusunda daralma var. Bunlardan dolayı hızlı bir şekilde ne yapabiliriz, sıcak paraya hangi koşulda ve kısa sürede ulaşabiliriz... Bunların çabası içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Yarın Ekonomik Örgütler Platformu’nun kendisini ziyaret edeceğine işaret eden Sucuoğlu, “Bizim şu anda yapmış olduğumuz önemli bir davet daha var. Üniversitelerden, odalardan, iş adamlarından, sendikalarda iki veya üç temsilci ile yaklaşık 70-80 kişi olarak ciddi bir çalışma yapacağız. Büyük ihtimalle Cuma günü yapacağız, verimli olması halinde Cumartesi de devam edebiliriz” dedi.

Temsilcilerin görüşlerini alacaklarına dikkat çeken Sucuoğlu, “Bir kerelik bir şey olmayacak, birlikte sürdüreceğiz, hep birlikte yürüyeceğiz. Ama ‘benim sektörüme’ dönerse bu iş olmaz, önce ülke. Bu sefer derdi biz anlatacağız. Dertler birleşecek, derman da bulunacaktır diye düşünüyorum. Bizim gibi cesur ve radikal adımlar atacak olan insanlarla birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu, şu anda maliyenin kasasının boş olduğuna yeniden vurgu yaparak, Türkiye Cumhuriyeti ile temasta olduklarını, yapılan hesapları ilettiklerini belirtti ve bu konuda çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğine yapmış olduğu ziyaretin eleştirilmesine de cevap veren Sucuoğlu, “Bunlar için gidiyoruz... Bu süreçte tahmin ediyorum ki bizleri yalnız bırakmayacaklar. 1 milyar 540 bin TL açığı olan bir devletten bahsediyoruz” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI