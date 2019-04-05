Sucuoğlu: Devlet Hastanesinde 2 aydır ameliyat yapılamıyor

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesinde 2 aydır ameliyat yapılamadığını, çatının aktığını ve doğumhanenin bölünerek küçük vakalar için kullanıldığını söyledi. Katıldığı televizyon programında özellikle sağlık konusunda çarpıcı açıklamalar yapan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, ülkedeki hastanelerin durumu ile gerçekleri gözler önüne serdi.

Gazimağusa Devlet Hastanesinde 2 aydır ameliyat yapılamadığını kaydeden Sucuoğlu, hastanede çatının aktığını, yönetimin doğumhaneyi bölerek ameliyathane olarak kullandıklarını ancak küçük vakalar için o bölümün kullanılabildiğini söyledi. Sucuoğlu, acil vakaların Lefkoşa’ya gönderildiğini ifade ederek, ameliyat sonrası hastaların tekrar geri götürüldüğünü belirtti. “İhale yeni sonuçlanıyor” diyen Sucuoğlu, hastanenin toplamda yaklaşık 5 ay ameliyathanesiz kalacağını belirtti.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi hakkında da konuşan Sucuoğlu, hastanenin çok eski olduğunu ve doktor, çalışan ve hastaların, hastaneye geldiği zaman motivasyonlarının düştüğünü söyledi. Sucuoğlu, Türkiye’nin dövizin düşük olduğu zamanda 2 Milyar 300 Milyonluk yatırım yapıp hediye etmek istediğini, bu hastaneyi yaparken de ülke içindeki malzemelerin kullanılacağını ifade ederek, “Şehir hastaneleri bize uymuyor” gerekçesiyle teklifin reddedildiğini söyledi. Sucuoğlu, sağlık anlamında büyük fırsatın kaçırıldığını vurgulayarak, “sağlıkta çöküş devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Programda turizm hakkında da konuşan Sucuoğlu, “Turizm, son 4-5 yılın en kötü dönemini yaşıyor” diyerek, turizmde de çöküşün hızlı bir şekilde yaşandığını kaydetti.

Sucuoğlu, bir başka sorun olarak yüksek öğrenimi işaret etti ve şu ifadelere yer verdi; “Turizmin dışında yüksek öğrenim de kırmızı alarm veriyor. Şu anki öğrenci sayısı 72 bin. Bunun 59 bini kayıt altında. 12-13 bin öğrenci kayda gelmedi, 17 bin öğrenci de okulu dondurdu, öğrenci azalıyor, yani yüksek öğrenimde de sıkıntıya doğru gidiyoruz.”

Ülkedeki ekonomik sıkıntılar hakkında da konuşan Sucuoğlu, her gün zam yapıldığını, gelirlerin yerinde sayıp giderlerin arttığını kaydederek, açığın büyüdüğüne vurgu yaptı. Sucuoğlu, ekonomik program yapılmadığı için yatırımın gelmediğine de dikkat çekerek, Ercan Havalimanının işletmecisinden 20 Milyon çekildiğini, şirket sahibinin de “Memurun maaşını ben ödüyorum” diye övündüğünü söyleyerek, “Gelecek ay ne olacak, sürekli borçlanıyoruz” dedi.

(BRT MAIL)