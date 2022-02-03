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Sucuoğlu: Dışarıdan seyretmeyin, gelin elinizi taşın altına koyun

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, 30, 42 veya 45 vekil ile hükümetin oluşması gerektiğini ifade etti

03 Şubat 2022 Perşembe 18:37
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Sucuoğlu: Dışarıdan seyretmeyin, gelin elinizi taşın altına koyun
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, KTV ekranlarında yayınlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

Sucuoğlu, yeni hükümet oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “27 ile ben bu hükümeti hemen yarın kurarım ama bize ne getirecek? Bu ülkenin ihtiyacı olan sorunlar için gerekli adımları atacak bir hükümet olmalıdır” dedi.

30 veya 42 milletvekili ile hükümet kurmak istediklerini yeniden yineleyen Sucuoğlu, “Partimizin genel düşüncesi bu yöndedir” şeklinde konuştu.

“Biz gerekli temaslarımızı yapıp, bu çerçevede kurarsak, kurarız olmazsa götürür görevi iade ederiz” diyen Sucuoğlu, “En son çare ülkeyi yeniden erken seçime götürme ihtimalidir” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFETTE KALMAK İÇİN Mİ SEÇİME GİRDİN?”

‘Bize muhalefet görevi verildi’ şeklindeki söylemlere tepki gösteren Sucuoğlu, “Yok öyle bir şey... Muhalefette kalmak için mi seçime girdin?” diye sordu.

“ART NİYET SÖZ KONUSU DEĞİL”

Ülkenin içerisinde bulunduğu sorunların 42 vekil ile daha kolay çözülebileceğini aktaran Sucuoğlu, “Bir art niyet söz konusu değildir. Siyasi bir avantaj sağlama da söz konusu değildir” dedi.

“BU DİNAZORLAR...”

Bazı demeçlerin kendisini üzdüğünü de söyleyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Parti başkanı bir açıklıyor, onlar 20... Etraftaki o 30 yıllık 40 yıllık ağabeyler, hemen sisli havaları severler... Söylemleriyle iş karıştırıyorlar. 50, 60 veya 70 yaşındaki adamlar yapmayın, böyle kritik dönemlerde yapmayın. Bu dinazorlar, hep bozmuştur ve bozmak için her türlü gayreti sarf ediyorlar. Halkı düşünen yok. Hayatları boyunca da düşünmemişler. Hep bana hep bana. Sisli hava gördüklerinde bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama zaman o zaman değil” diye konuştu.

“DIŞARDAN SEYRETMEYİN GELİN ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN”

Partisel çıkarları ön planda tutmadıklarına da vurgu yapan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Bu artimetiklerle yürüyebiliriz. Meclis’i nisap sağlayamadığımız için açamazsak halk bize neden erken seçime gittiniz diye sorar. Aynı şeyleri yaşayacaksak neden seçildik neden hükümet kuruyoruz? Bu rakamların dışında bir şeyin olması hiçbir şeyi değiştiremeyecek. Dışarıdan seyretmeyin, gelin elinizi taşın altına koyun. Gelin beraber yapalım. Beraber daha güçlü oluruz... Birlikten güç doğar. Olması gerekenler çok daha hızlı olur.”

“KIBRIS KONUSUNU BAHANE ETMENİN HİÇBİR ANLAMI YOK”

Hükümet oluşumuna ilişkin yeni bir öneri daha yapan Sucuoğlu, “Hatta 42 değil, 45 olsun... Sen doğru iş yapıyorsan, eksiğini fazlanı kendi içinde çözeceksin...” şeklinde konuştu.

Faiz Sucuoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Neyi paylaşamıyoruz? Kıbrıs konusu öncelikli değil... 50 yıl uğraştık ne oldu? Hala daha Kıbrıs konusunu bahane etmenin hiçbir anlamı yok. O artık buzdolabında. Ne zamana çözülür Allah bilir. Karşı tarafın hiçbir zaman niyeti olmayacak. Bunu bahane etmemek lazım.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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