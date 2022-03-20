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Sucuoğlu: Down Sendromlu kardeşlerimize, göstereceğimiz destekle hayatlarını yaşanabilir hale getirebiliriz

Sucuoğlu mesajında, “Sosyal devlet anlayışı gereği, erken tanı ve kapsamlı eğitim süreçlerinin hayata geçirilmesi ve ailelere destek konusunda atmamız gereken adımlar olduğunun farkındayız.” ifadelerini kullandı.

20 Mart 2022 Pazar 21:08
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Sucuoğlu: Down Sendromlu kardeşlerimize, göstereceğimiz destekle hayatlarını yaşanabilir hale getirebiliriz
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Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Birleşmiş Milletler, 2011 Yılı’nda aldığı kararla, bilinçlendirmeyi ve farkındalığı artırmak amacıyla 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ilan etmiştir.

Dünyada başlangıçtaki algısı bir hastalık olarak lanse edilse de, çağdaş değer yargıları temelinde, kromozom sayısından meydana gelen, insanlar arasında küçük fark olarak tanımlanmaktadır.

Down Sendromu, tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır.

Dünyada 6 milyon civarında Down Sendromlu bireyin yaşadığı kayıtlara geçmiştir.

Sosyal devlet anlayışı gereği, erken tanı ve kapsamlı eğitim süreçlerinin hayata geçirilmesi ve ailelere destek konusunda atmamız gereken adımlar olduğunun bizler de farkındayız.

Gülen yüzleri, yaşama bağlılıkları, hiç çekinmeden ortaya koydukları karşılıksız sevgiyle, yaşama renk katan değil, yaşamın ta kendisini kalplerinde taşıdıklarını görmek hiç de zor değildir.

Down Sendromlu kardeşlerimize hasta muamelesi değil, toplum olarak göstereceğimiz destekle, onların ve ailelerinin hayatlarını daha yaşanabilir bir hale getirebiliriz.

Bu gün vesilesiyle, Başbakan görevimden öte bir hekim ve bir baba olarak down sendromlu bireylerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak ister, sağlık ve umut dolu yarınlar diliyorum.

Anahtar Kelimeler:
SucuoğluDown Sendrom
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