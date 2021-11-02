Sucuoğlu, DP heyeti ile görüştü

Görüşmenin ardından açıklama yapan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki kısa süre içerisinde nelerin nasıl yapılacağına yönelik görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşlere ve seçime sıcak baktığımızı ifade ettik. Ocak ayı içerisinde erken seçim olmasına sıcak baktığımızı söyledik. Alt komitelerde çalışan arkadaşların oy birliği ile geçen yasaların genel kurulda oylamasını yapmayı planlıyorduk. Bu yasaların da gözden geçirilmesi ve mecliste oluşacak olan yeni kabinenin muhalefetle beraber el birliği bu yasaları onaylayabileceğimizi söyledik. Bunun dışındaki görüşlerimiz örtüşüyor. Erken seçime de sıcak baktığımızı kendilerine ilettik.

Erken seçim tarihi konusunda 3-5 gün zamanlama açısından sıkıntı olabilir ama genellikle 9'u üzerinde olabileceği görüşü ortaya çıktı. 2 aylık süreçte kurulacak olan hükümetin en büyük görevinin bekleyen önemli yasaların görüşülmesi ve hayata geçirilmesi olduğunu konuştuk. Bütçenin de meclisten geçirilip seçim sonrasına bırakmamak hedefinde olduğumuzu söyledik. Genel anlamda değerlendirmelerimiz gayet olumlu. İnşallah 1-2 gün içerisinde bir kısa görüşme daha yapılır ve hafta sonuna kadar hedeflediğimiz noktaya ulaşırız."