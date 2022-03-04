Sucuoğlu: Ekonomide 8 10 ay içinde bir rahatlama olacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT’de özel yayına katılarak soruları yanıtladı..

Başbakan Faiz Sucuoğlu, iki yıldan beridir ülkede pandemiden dolayı sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirterek, tuzim ve yükseköğrenim olan iki lokomotif sektöre bağlı yaklaşlık 70 iç sektörün de zarar gördüğünü söyledi.

Ekonomik örgütlerle de görüştüğünü ifade eden Sucuoğlu, “Ekonomiyi kendi ayakları üzerinde durdurmaya ant içtik” dedi.

Hükümet görüşmelerinde de ekonomi konusunu gündeme getirdiklerini söyleyen Sucuoğlu, “Yararlı bir görüşme oldu. Piyasanın içinde olan iş adamları ve temsilcilerinin bizimle birlikte hareket etme kararı bizi mutlu etti. Özel sektörü nasıl canlandırabiliriz, sanayiye neler katabiliriz gibi güncel konuları görüştük. Ben değil biz olmanın zamanıdır. Yasa tasarıları hazırladık, kripto para ve sanal bet konusunu savcılığa görüş almak için yollayacağız.. Bazı değişiklikleri görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu, “Sıkıntımızı bir ölçüde rahatlatacak olan bir diğer konu ise güneş panellerinin serbest bırakılması.. Sabahtan gün ışığıla çalışmaya başlayacak ve akşam kilitlenecek santrale dönecek. Sisteme geri verme anlamında kapasite doldu. Daha derin inceleme yapacağız ve ciddi bir rahatlama sağlayacak. Böyle bir yöntem gerçekleşirse, büyük bir avantaj sağlanacak ve külfeti azaltacak. Bu en hızlı sıcak paraya ulaşabileceğimiz durumdur” dedi.

Turizm konusunda ise Sucuoğlu, yatırımcıların yat limanı inşa etme anlamında ciddi bir talebi olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, “Yasal düzenlemelerin meclisten geçmesi ile birlikte, sıcak paranın da gelmesiyle 8-10 ay içinde bir rahatlama olacak. Turizmde inanılmaz gelişmelerin arifesindeyiz” dedi.

KIB-TEK konusunda ise Başbakan Sucuoğlu, özellikle sosyal hizmetlerden katkı alan insanlara yönelik ciddi açılım yapıldığını kaydetti. Öyle söylendiği gibi yüzde 300 veya 500’lük bir zam yapılmadığını vurgulayan Sucuoğlu, bu yöntemle yıllardan sonra KIB-TEK’in girdisi ve çıktısının eşitleneceğini, her ay 10 milyonlarca TL borç almadan KIB-TEK’in kendi kendisini yüzdürebileceğini kaydetti.

İşsizlik konusuna da değinen Başbakan Sucuoğlu, “Ben çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı da yaptım, oteller ve inşaatlarda çalışmıyoruz.. Sistemde hata var. Ortaokulu bitrenler başka ülkede meslek okuluna, teknik okula gidiyor. Piyasaya giriyor. Biz ise üniversiteye gidiyoruz. Teknik eleman anlamında ciddi sıkıntı var. İşsizlikle ilgili orta ve uzun vadeli bir yol haritası çizmemiz gerekir. Aldığımız eğitimle sunulan işin paralellik göstermemesi sıkıntı.. Doğru adımlar atılırsa kısa zamanda meyvelerini alabililiriz” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, ekonomik protokol konusunda ise finansal akışın protokolle birlikte olduğunu ifade ederek, “Protokolde şartlar var ve katkılar, yardımlar, devletlerarası protokolle yapılır. Dolayısıyla hızlı bir şekilde ekonomik protokolün hazırlanıp imzalanması gerekir” dedi.

Yerel yönetimler konusunda belediyeler birliğinin hem yasal hem de tecrübe anlamında katkı verdiğine işaret eden Sucuoğlu, siyasi sıkıntı olmazsa yerel yönetimlerdeki açılımı sonlandıracaklarını söyledi.

Sucuoğlu, “Amaç sayıdan ziyade bütünleşme, sürdürebilir olma ve merkezin sırtındaki ağırlığı yayma, hükümetin merkezi denetleyici noktada olması ama hizmet verenin belediye olmasıdır. Hazırladığımız hükümet programında personelin özlük hakları, borçların kaldırılması gibi maddeler var. Bazı belediyelerin 600 milyon toplam borcu var. Halk hizmet bekliyor. Bu ülkede 5 bin nüfuslu yerde belediyenin ne kadar başarılı bir süreci götüreceği konusunda bir tartışma var. 12 veya 13 bölge düşünüldü, yasa gerek ama.. 12-13 ayrı bölgenin birleştirilmesi ve sürdürülebilir yapı oluşturmaktır amaç..” dedi

Ukrayna’daki durumu da değerlendiren Başbakan Sucuoğlu, “Tüm dünya gibi izliyoruz. Sıkıntı büyük. Tahıl üretiminin merkezi ve bize gelen buğday da büyük oranda oradan geliyor. Turizmciler de ciddi sıkıntıda hem KKTC’de hem TC’de, petrol fiyatlarındaki artışın sebebi de bu savaştır” dedi.

Bu savaşın bir insanlık ayıbı olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, önümüzü göremediğimizi ve en büyük tehlikenin bu olduğunu söyledi. Sucuoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce bir anlaşma ile sonlanmasını temenni etti.

Yeni havayolu şirketi konusundaki soruyu da yanıtlayan Başbakan Sucuoğlu, “Adaya gelenler çoğunlukla havayolunu tercih ediyor. Önemli olan ulaşım, havayoludur. En büyük sıkıntı bilet fiyatlarının aşırı yüksek olmasıdır, bu gelen misafire de öğrenciye de turizm için de külfettir. Son Ankara ziyaretimde Ercan Havalimanı’nın da iç hatlar statüsüne alınması yönündeki görüşmelere sıcak bakıldı. İnşallah bu konu da canlandırılacaktır” dedi.

BRT