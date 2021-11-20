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Sucuoğlu: “Ekonomik yaşamımızın top yekûn yenilenmeye ihtiyacı var”

Başbakanlık “Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı Hazırlık Toplantısı” düzenliyor.

20 Kasım 2021 Cumartesi 11:25
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Sucuoğlu: “Ekonomik yaşamımızın top yekûn yenilenmeye ihtiyacı var”
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Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında bakanlar, ekonomik örgütler ve bürokratların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, Lefkoşa Concorde Tower Otel’de yer alıyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Sucuoğlu, önemli bir görev için toplandıklarını ifade ederek, Covid salgını ve döviz artışından dolayı ülkede ekonomik sıkıntılar ve daralmalar yaşandığına işaret etti.

“Vatandaşlarımızın bundan dolayı yaşadığı zorlukları görüyorum hissediyorum ve üzülüyorum” diyen Sucuoğlu, ülkede bazı kesimlerin kazancının döviz olsa da gerçek kazancın TL olduğunu, dövizdeki artışın da yurttaşları sıkıntıya soktuğuna dikkat çekti.

Hükümet olarak görevde kalış sürelerinin kısa olacağını ancak 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimden sonra da göreve devam edeceklerine inandığını söyleyen Sucuoğlu, Covid ve dövizin ekonomiye etkilerini kısa sürede kaldırmanın mümkün olmayacağını söyledi.

Sucuoğlu, KKTC’nin gelir kaynağının çok geniş olmadığını, bu yüzden taze gelir kaynağının nasıl yaratılabileceği konusunda öneriler almak için bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti.

“Ekonomik yaşamımızın top yekün yenilenmeye ihtiyacı vardır” diyen Sucuoğlu, hükümet olarak bugün ortaya çıkacak kısa vadeli önerilerin hemen hayat bulması için çalışacaklarını söyledi.

Orta ve uzun vadeli önerilerden de seçim sonrası yararlanacaklarını, bu tip toplantıları yapmaya devam edeceğini ve gelen önerilerden her zaman yararlanacağını ifade eden Sucuoğlu, kısa vadede yapılacaklar üzerinde özellikle duracaklarını, önerilerden hemen yararlanıp adımlar atacaklarını söyledi.

Bakanlar ve bürokratların önerileri titizlikle değerlendirileceğini ve hemen adım atılacağını ifade eden Sucuoğlu, ülkedeki durum tespitini de paylaştı.

Başbakan Sucuoğlu, özellikle Covid salgınının dünyayı etkilediğini, kapanmanın ekonomiyi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Gayri milli hasılanın kişi başı 10 bin 55 dolara düştüğünü, büyüme hızını. -16,2’ye düştüğünü ifade eden Sucuoğlu, işsizliğin de 10,1 olduğunu söyledi.

Turizm gelirinin 912 milyon dolardan 165 milyona düştüğünü, Yüksek öğrenimde 786 milyon dolar gelirin 384 milyon dolara gerilediğini ifade eden Sucuoğlu, İhracatın 106 milyon dolar İthalatın ise 1 milyar 319 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, Yüksek öğrenimde özellikle Türkiye uyruklu öğrenci sayısının son üç yılda 11 bin azaldığını, Üçüncü uyruklu öğrenci sayısının ise 11 bin arttığını söyledi.

Gelen yolcunun 6 kat azalmayla 388 bine düştüğünü de söyleyen Sucuoğlu, genel rakamların sıkıntılı bir süreçte olduğunu ve doruk noktasına doğru ilerleme olduğunu gösterdiğini işaret etti.

Sucuoğlu, özellikle bugün ekonomi için acil neler yapılabilir, temel gıda maddelerinde nasıl önlem alınabilir, zorda olan vatandaşlara nasıl destek olabileceklerini tartışacaklarını ifade etti.

Orta vade yapılacak planlamaların 5 yıllık süreci kapsayacağını ifade eden Sucuoğlu, “Turizm eğitim müteahhitlik yanında yeni sektörler nasıl açılabilir” konusunda çalışmalar yapacaklarını, çünkü yeni sektörlere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Sıcak paraya erişmede etkili olacak yasal süreçleri hızlı bir şekilde hayata geçirecek çalışmalara devam edeceklerini de söyleyen Sucuoğlu, bu çerçevede bugün ortaya konacak önerilerin kendileri için önemli olduğunu, bunların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti ve başarılar diledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun konuşmasının ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği ve Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği başkanları da söz alarak önerilerini sundu.

Toplantı, ara sonrası üniversite temsilcilerinin sunumu, değerlendirme toplantısı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kapanış konuşmasıyla tamamlanacak.

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