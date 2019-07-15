Sucuoğlu: “Engelliler için gerekli hassasiyeti göstereceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, emekli sayısında ciddi artış olduğunu, ihtiyaç duyulan noktalara yeni personel alımı yapılmasının beklendiğini ifade ederek, “Engelliler için de gerekli hassasiyeti göstereceğiz” dedi.

Sucuoğlu, engelli vatandaşların maaş ve terfi konusundaki sıkıntılarının farkında olduklarını ve bu konuda çalışma başlattıklarını da açıkladı.

“HÜKÜMET ENGELLİLERİN SORUNLARI KONUSUNDA OLDUKÇA HASSAS”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Ahmet Varoğlu başkanlığındaki Thalassaemia Derneği heyetini kabul etti.

Sucuoğlu, hükümetin engellilerin sorunları konusunda oldukça hassas olduğunu ifade ederek, engelli vatandaşların haklarının verileceğini kaydetti.

“KONUYU BAŞBAKAN’A DA AÇTIM… BAKANLAR KURULU’NDA DA DİLE GETİRECEĞİM...”

Sucuoğlu, “2006 yılından beridir engelli istihdamı konusunda çok ciddi bir sıkıntı olduğunu gördük. Ben bu konuyu Başbakan’a da açtım. Ersin bey de bu konularda çok hassas. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte alımlarda yasa gereği elimizden geleni yapacağız” dedi.

Bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda da dile getireceğini kaydeden Sucuoğlu, tüm vatandaşların eşit olduğunu, bu doğrultuda hareket edeceklerini belirtti.

Bakan Sucuoğlu, emekli sayısında ciddi bir artış olduğunu, ihtiyaç duyulan noktalara yeni alımlar yapılmasının beklendiğini ifade ederek, engelliler için gerekli hassasiyeti göstereceklerini kaydetti.

Sucuoğlu, engelli vatandaşların maaş ve terfi konusundaki sıkıntılarının farkında olduklarını ve bu konuda çalışma başlattıklarını ifade etti.

VAROĞLU: “15-20 CİVARI ENGELLİ İSTİHDAM EDİLMEYİ BEKLİYOR”

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, genelde engellilerin özelde ise Thalasseamialıların taleplerini ve sorunlarını Sucuoğlu’na aktardı.

Çalışma hayatındaki istihdam sorununa ve Engelliler Yasası’na işaret eden Varoğlu, Thalassaemia hastalarının bu konuda ciddi sıkıntılar yaşandığını anlattı.

2006 yılından beri engelli istihdamı yapılmadığını ifade eden Varoğlu, 15-20 civarı engellinin istihdam edilmeyi beklediğini ifade etti, Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.