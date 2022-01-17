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Sucuoğlu: Ercan’ın iç hatlar kapsamına alınması konusunda ciddi bir çalışma var

Başbakan Sucuoğlu, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Ercan Havaalanı’nın “iç hatlar kapsamına alınması” konusunu görüştüklerini belirterek, “bu konuda ciddi bir çalışma var” dedi. Başbakanın söylemleri üzerine açıklama yapan CTP Milletvekili Derya, bu adımın, “Türkiye’den KKTC’ye yapılacak olan uçuşlarda hiçbir muhaceret işlemi yapılmayacağı anlamına geldiğini” ifade etti.

17 Ocak 2022 Pazartesi 14:55
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Sucuoğlu: Ercan’ın iç hatlar kapsamına alınması konusunda ciddi bir çalışma var
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları sırasında AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Ercan Havaalanı’nın “iç hatlar kapsamına alınması” konusunu görüştüklerini, bu konuda ciddi bir çalışma olduğunu söyledi.

"BİNALİ BEY DE 'BU İŞİ ÇÖZMEK GEREKİYOR' DEDİ" 

Bu sabah Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu “Bugüne Dair” programına konuk olaan Sucuoğlu, “Binali Bey uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapmış bir isim. Kendisi de ‘bu işi çözmek gerekiyor dedi” ifadelerini kullandı.

"BEN VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKAN PARAYA BAKARIM" 

Program sunucusu Erişkin’in “Bu adım diplomatik bir soruna yol açar mı?” şeklindeki sorusu üzerine Sucuoğlu, “Bazı konularda adım atacaksak, bazısı diplomatik, bazı diplomatik değil, beni ilgilendirmez. Ben vatandaşın cebinden çıkan paraya bakarım. Ben 200’e uçacağım yere 2000 verirsem olmaz. Bu konuda nihai sonuca varılmasını istiyorum. Seçimlerden hemen sonra yapılacak çok şey var” dedi.

DERYA: “BU, ERCAN HAVAALANI’NIN TÜRKİYE İLLERİNDE BULUNAN HAVAALANLARI STATÜSÜNE İNDİRGENMESİ DEMEKTİR”

Başbakanın söylemleri üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, “Bu, Ercan Havaalanı’nın Türkiye illerinde bulunan havaalanları statüsüne indirgenmesi demektir” dedi.

“TÜRKİYE’DEN KKTC’YE YAPILACAK OLAN UÇUŞLARDA HİÇBİR MUHACERET İŞLEMİ YAPILMAYACAĞI ANLAMINA GELİYOR”

Böylesi bir adımın, Türkiye’den KKTC’ye yapılacak olan uçuşlarda hiçbir muhaceret işlemi yapılmayacağı anlamına da geldiğini vurgulayan Derya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devleti biz kurduk, egemen ve eşitiz diye naralar atanlar, KKTC'nin devlet havalimanını bir vilayet havaalanı haline getirip devleti yok sayıyorlar. Attıkları her adımla devletin tüm yapılarını ortadan kaldıran bu zihniyete UBP'li arkadaşlar ne diyor bilmiyorum ama Kıbrıs'ı yurt bilen herkes buna izin vermeyecek!”

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Başbakan Sucuoğlu
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