Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

Sucuoğlu: "Erenköy Direnişi şanlı bir destan"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 8 Ağustos 1964’teki Erenköy Direnişi’nin,  Kıbrıs Türk mücadele tarihine şanlı bir destan olarak yazıldığını belirtti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:42
Sucuoğlu: "Erenköy Direnişi şanlı bir destan"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Erenköy Direnişi’nin 55’inci yıldönümü mesajı şöyle:

“ Erenköy’de 8 Ağustos 1964’te verilen mücadele şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Kahramanlık destanı yazan halkımız Erenköy direnişi ile tüm dünyaya kararlılık ve mücadelesini göstermiş , hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğini ortaya koymuştur.

Türk Savaş uçaklarının desteğinin yanında, Erenköy’ü korumak için 500’e yakın öğrenci Erenköy’e gizlice gelerek, savunma ihtiyacı olan halkın yanında olmuş, direnmiştir.

Kıbrıs’ta bugün özgür insanlar olarak varlığımızı sürdürüyorsak işte bu  kahramanca  mücadelelerin bir sonucudur.

Erenköy direnişinin 55. yılında, pilot yüzbaşı Cengiz Topel  başta olmak üzere,  tüm şehitlerimizi rahmetle anarken , gazilerimize  şükranlarımı sunarım.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sucuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalkanlı - Çamlıbel yolunda ölümlü kaza
Kalkanlı - Çamlıbel yolunda ölümlü kaza
Anastasiadis: Enerji konusunda ortak komiteye sıcak bakılmayacak
Anastasiadis: Enerji konusunda ortak komiteye sıcak bakılmayacak
Güneşköy Kavşağı’nda ölümlü kaza!
Güneşköy Kavşağı’nda ölümlü kaza!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim