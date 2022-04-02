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Sucuoğlu, eylem yapan gençleri ziyaret etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık önünde eylem yapan gençleri ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “Tek derdimiz sizlersiniz. Rozetiniz siyasi görüşünüz değil, bu ülkede sizlere daha aydınlık bir gelecek yaratmak istiyoruz” dedi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 20:37
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Sucuoğlu, eylem yapan gençleri ziyaret etti
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu sonrası, Başbakanlık önünde eylem yapan gençleri ziyaret etti.

Çadırda, gençlerle sohbet eden Sucuoğlu, gençlerin merak ettiği sorularını yanıtladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette, zamlarla ilgili tepkileri dikkate aldıklarını, demokratik haklar çerçevesinde taleplere saygı duyduklarını belirten Sucuoglu, ekonomik ve mali açıdan sıkıntılı bir süreçte olduklarına dikkati çekti.

Sucuoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Gençler hepinizi anlıyorum. Bu ülke bu günlere çok sıkıntılı süreçlerden geçip geldi. Bir yanda Covid, üzerine savaş, ve zaten birikmiş sorunları öteleme, sürekli değişken hükümetler… Size samimiyetle söyleyim. Tek derdimiz sizlersiniz. Rozetiniz siyasi görüşünüz değil, bu ülkede sizlere daha aydınlık bir gelecek yaratmak istiyoruz. Sorunlara karşı, kendi bakış açınız ve heyecanınızla tepki koymanızı anlıyorum. Ama sizlerden de mevcut durumdan çıkış için makul bir süre istiyoruz. Sonra gelin yine hep birlikte konuşalım.”

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