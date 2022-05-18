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Sucuoğlu: “Gençlerimize her türlü destek ve güvenceyi sunmak önceliğimizdir”

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı....

18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:31
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Sucuoğlu: “Gençlerimize her türlü destek ve güvenceyi sunmak önceliğimizdir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla yayımladığı mesajda, Atatürk’ün tüm olumsuzluklara rağmen hedefinden şaşmadan, inanç ve kararlılıkla attığı adımların bir ülkeyi yok olmaktan kurtarmakla kalmamış, yepyeni bir devletin temellerini attığını belirtti.

Sucuoğlu, “Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ ün Türk gençliğine verdiği değeri ifade eden, 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, 103’ üncü yılında Anavatan Türkiye ile aynı duygu birliğiyle, heyecanla kutluyoruz.” dedi.

19 Mayıs’ın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün sahip olduğu birçok zenginliği, Atatürk’ ün o yıllarda başlattığı zorlu mücadeleler sonucu kurduğu çağdaş, demokratik devlet yapısı ve gösterdiği ilkeler ışığında elde ettiğini kaydetti.

Atatürk’ün tüm olumsuzluklara rağmen hedefinden şaşmadan, inanç ve kararlılıkla attığı adımların bir ülkeyi yok olmaktan kurtarmakla kalmamış, yepyeni bir devletin temellerini attığını kaydeden Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk, her fırsatta dile getirdiği, genç nesle duyduğu sonsuz güveni, kurmuş olduğu devlete sahip çıkılması ve daha ileri noktalara taşınması görevini Türk gençliğine bırakarak ortaya koymuştur.

Bugün ve gelecekte daha refah, dünya standartları düzeyinde ve medeniyetleriyle bütünleşmiş bir yaşam için gençlerimize her türlü destek ve güvenceyi sunmak, onların en iyi şekilde yetişmesine katkı koymak en büyük önceliğimizdir.

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canıyla kanıyla milli mücadeleye hizmet vermiş herkesi rahmetle ve minnetle anar, daha refah, umut ve güzelliklerle dolu bir gelecek dileğiyle 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

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