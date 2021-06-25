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Sucuoğlu: Geri Çekilmem Demek, Kliniğime Geri Dönmektir

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

25 Haziran 2021 Cuma 09:24
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Sucuoğlu: Geri Çekilmem Demek, Kliniğime Geri Dönmektir

GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

UBP Kurultayı’nda aday olacağını açıklayan Sucuoğlu, “Yaşananlar herkese bir ders olmuştur. Bundan sonra da UBP genel başkanlığına aday olacak olan arkadaşlar kendi güçlerine dayanarak aday olsunlar. UBP tabanının desteklemediği bir kimsenin başarılı olması beklenemez. UBP seçmeni diyor ki, ‘seçilenler benim süzgecimden geçmelidir’. Üye ve taban UBP’nin hassasiyeti ve değerleri olan bir tabandır. Kimse bu tabanı küçümsemesin. Tabana saygı duyacağız. Geçmişte neler yaptığını gördük bu tabanın. Tek adaylı bir yarışın demokrasiye uymadığı da açıktır. Katiyetle adayım. Geri çekilmek söz konusu değildir. Geri çekilmem demek, kliniğime geri dönmektir.Milletvekilliğinden de istifa edip, kliniğime dönerim. En büyük güvencemiz, geçmişimizle ilgili zerre kadar, veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Ama dedikodu değil, altını doldurarak söylesin, kim ne söyleyecekse. Bunlar halkımızın değerlendireceği konulardır. Aldığım hiçbir karardan pişmanlığım yoktur. Geçmişte verdiğim çekilme kararında herhangi bir pişmanlığım da yoktur. O dönemki konjonktür onu gerektiriyordu” dedi.

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Faiz Sucuoğlu
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