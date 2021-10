Sucuoğlu: Göreceksiniz ben haklı çıkacağım

ÖZEL HABER

UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Dr. Faiz Sucuoğlu, Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak son zamanlarda yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

“HER KURULTAY ÖNCESİ ORTAYA ÇIKAN BİR EKİP…”

Faiz Sucuoğlu, “Bana bu komployu düzenleyenler UBP’de her kurultay ve aday adaylı dönemlerinde ortaya çıkan bir ekiptir. “Şuanda da bu insanlar düğmeye bastılar. Bu nettir. Çünkü biliyorlar ki ben gelirsem bunlar bu partide olmayacak. Kim olduklarını da herkes çok iyi biliyor. Bizi en büyük düşman ve rakip görüyorlar. Geçen defa da böyle oldu bu defa da böyle oldu. Çünkü eğer ben partinin başına gelirsem artık UBP bu komplo teorileriyle anılmayacak. Artık UBP demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetilecek. UBP içinde her kurultay ve aday adaylığı öncesi ortaya çıkıyorlar ve bu boyutlara getiriyorlar olayı. Bu videoyu kim yaydı? Kim insanların cep telefonlarına attı? Bunun bulunmasını gerekiyor. Zaten bunu bulduğunuzda her şey çözülür” dedi.

Sucuoğlu, “Kurultaya yönelik bana bir komplo yapılıyor. Yüzde yüz eminim. Göreceksiniz ben haklı çıkacağım. Gelip benden özür dileyecekler. Ben kendimden eminim bu kadar rahatım. Gece yastığa başımı koyduğumda uyuyabiliyorum” dedi.