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Sucuoğlu, görevden alma kararnamesini Tatar’a sundu

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alma kararnamesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu, kararın imzalanmasını istedi.

19 Nisan 2022 Salı 18:53
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Sucuoğlu, görevden alma kararnamesini Tatar’a sundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “uzlaşın” önerisi ile kararnameyi bekletmesi, hükümet içerisinde de gerilime neden oldu.

Hükümet ortakları YDP ve DP genel başkanları da Sucuoğlu’nun “görevden alma” kararına destek verdi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, vermiş olduğu kararın kendi yetkisi dahilinde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın buna saygı duymasını istedi.

UBP içerisinde de hareketlenen kulisler, ciddi gerilimlere sebep oluyor.  Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınması ile ilgili kararında ısrarlı olan Sucuoğlu, “Eğer bu kararına saygı duyulmazsa, başbakanlıktan istifa edeceğim” dedi.

Sucuoğlu bu kararını tüm UBP Meclis grubu ile de paylaştı.

Sunat Atun ise, “istifa et, bu kriz bitsin” önerilerini geri çevirdi. Atun’un tavrı ise, “Yetki başbakanda, beni görevden alacaksa, başbakan alsın” yönünde.

KAYNAK: HABER KIBRIS

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