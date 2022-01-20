Sucuoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

İnternet alt yapısının hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerekliliğine dikkat çeken Sucuoğlu, “Bu konuda belirli adreslerle görüştük. Fiber optik sistemi ülke geneline yaymak için ortalama 6 aylık bir sürece ihtiyacımız var. Altyapımız yeterli olmadığı için büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bilişim, yazılım ve teknoloji önümüzdeki süreçte olmasa olmazlar arasındadır. KKTC’de coğrafi yapı itibariyle dünyanın merkezindedir ve birçok yazılım şirketleri KKTC’yi tercih etmektedir vergi yükünden dolayı. Ancak altyapı nedeniyle istenilen kalitede interneti sunamıyoruz. Bunu hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekmektedir” dedi.

Sucuoğlu, “Buradaki yazılım şirketleri Meserya’da geniş bir yer aldılar ve önümüzdeki süreçte orada bir bilişim vadisi oluşacak. Umuyorum ki gençlerimiz bu merkezlerde çalışma imkanı bulabilecek. Bu konu çok çalışma gerektiren ve gençlerin bu ülkede kalmasını sağlayabilecek en önemli projelerden biri olacak” şeklinde konuştu.