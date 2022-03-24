Toplantıya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, bakanlar ve milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, bürokratlar, yatırımcılar ve konuklar katıldı.

Sucuoğlu:”Güzel bir ülke yaratmak ve gelecek nesillere sunmak hepimizin görevdir”

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu toplantıda yaptığı konuşmada; toplantının doğru bir zamanda düzenlendiğini ifade ederek, KKTC’nin ve kuzey sahillerinin doğal bir güzellik sunduğunu kaydetti.

Toplantının , bu yüzden önemli olduğunu, güzel bir ülke yaratmak ve gelecek nesillere aktarmanın önemini ifade eden Sucuoğlu, kuzey sahil şeridinde güzel yatırımlar yapıldığını ve bölgeye yabancıların önemli bir ilgisinin olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, Ukrayna-Rusya savaşının ülkeyi her yönden etkilediğini ancak bugünkü toplantıda gördüğü heyecanın, bu sıkıntılı zor süreci en iyi şekilde atlatacaklarına olan inancının arttığını ifade etti.

İnşaat sektörünün de turizm eğitim ve hizmet alanları gibi bu zor sürecin atlatılmasında önemli bir yer alacağına inanç belirten Sucuoğlu, düzgün yatırımlar ve yatırımcılar güven verirken, yabancıların ilgisini artırdığını kaydetti.

Toplantının zamanlamasından dolayı birliği tebrik eden Sucuoğlu, bu tür toplantıların devamını diledi.