Sucuoğlu "Haklarımızı koruyacağız"

UBP Lefkoşa milletvekili Faiz Sucuoğlu, Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de bulunan 7 numaralı parselde doğal gaz aramaları için uluslararası şirketlere davette bulunma kararı almasını eleştirdi, şunları kaydetti:

“Haklarımızı korumakta kararlıyız”

“Rum Yönetimi, Kıbrıs konusunu bir anlaşma ile sonuçlandırmak niyetinde değildir. Ne ucu kapalı, kısa sürede sonuç alıcı, Kıbrıs’ta var olan gerçeklere dayalı bir görüşme sürecine yanaşıyorlar, ne de önemli konularda ortak hareket edilmesi için bir uzlaşmaya varılmasına. Belli ki anlaşma yerine statükonun devam etmesini haklarımızı gasp etmek için tercih etmektedirler. Oysa biz haklarımızı koruma konusunda kararlıyız. Doğu Akdeniz’deki Rum tarafının ne kadar hakkı varsa bizim de o kadar hakkımız var. Rum tarafının 7 numaralı parselde doğal gaz araması için uluslararası şirketlere davette bulunma kararı alması bizim için kabul edilmezdir”

“Gerekli karşılık verilecektir”

Söz konusu yerin Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’de kayda geçirdiği kıta sahanlığı içinde yer aldığına işaret eden Sucuoğlu “Rum tarafının hal böyleyken attığı adıma mutlaka gerekli karşılık verilecektir. Rum tarafını bir kez daha ateşle oynamaması, doğru yola gelmesi yolunda uyarıyor, gerginlik, gasp politikası yerine anlayış ve işbirliği yoluna girmesini tavsiye ediyoruz” ifadesini kullandı.