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Sucuoğlu: "Halkın şikayetleri önemli”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, elektrikte fatura isyanına atıfta bulunarak, “Hata varsa, hatadan dönme erdemdir. Bakanlar Kurulu’nun başbakanı benim, sorumluluk benim… Halkın şikayetleri önemli” dedi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 12:56
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Sucuoğlu: "Halkın şikayetleri önemli”
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“Kanayan yara varsa, düzeltmemiz lazım. Yarın değerlendireceğiz” Sucuoğlu, “Halka yönelik yapabileceğimiz bir şey varsa yapacağız” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, geçtiğimiz hafta Çarşamba geleceğini açıkladığı yakıt gemisinin hava şartları nedeniyle birkaç gün geciktiğini, bugün itibariyle adaya geldiğini belirtti.

 “Deniz bitti, sıkıntı çok büyük” dedi, yakıt gemisinin 3-4 gün daha gecikmesi halinde ülkenin yakıtsız kalabileceğine işaret eden Sucuoğlu, “Depoları doldurmaya paramız yok. ” dedi.

Yerelde reform sürecine de değinen Sucuoğlu, Haziran’daki seçime 28 belediye ile girilmemesi gerektiğini belirtti.

Sucuoğlu, belediyeler konusunda verdikleri kararın arkasında olduğunu söyleyerek, “Çarşamba komite toplantısı var. Eksik görüyorsak tamamlamaya çalışıyoruz. Komite toplantılarında süreç tamamlanır, devam eder” şeklinde konuştu.

Kaynak : Yenidüzen

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