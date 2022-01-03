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Sucuoğlu: “Hedef, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomi”

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hedeflerinin kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomi yaratmak olduğunu söyledi.

03 Ocak 2022 Pazartesi 15:10
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Sucuoğlu: “Hedef, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomi”
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UBP’den verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Alsancak’ta UBP’ye katılan 75 kişiye rozet takılması için düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, UBP'nin her geçen gün daha da büyüdüğünü ve güçlendiğini belirtti. Sucuoğlu, tek başına iktidara gelerek 5 yıllık istikrarlı ve çok önemli işler başaracak bir hükümet kurmak istediklerini vurguladı.

Lokomotif sektörleri güçlendirip, yenilerini de eklemek istediklerini kaydeden Sucuoğlu, yasal mevzuatı da buna göre şekillendirmekte olduklarını ifade etti.

Hedefin güçlü bir maliye yaratmak olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Siyasi tanınmamışlık, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayacağız anlamına gelmemeli. Biz KKTC için kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomi yaratmak istiyoruz” dedi.

Kıbrıs konusunun emin ellerde olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs konusunda tam bir uyum içinde olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Biz de UBP olarak onlara tam destek veriyoruz” şeklinde devam etti.

Karma oyun kaldırılması için adım attıklarını ancak yalnız kaldıklarından dolayı karma oyun kaldırılamadığını belirten Sucuoğlu, “Diğer partiler zannetmesinler ki karma oy partilerine kazandırır.
Yüzde 44 ü bulduğumuz anda tek başına iktidarız” dedi.

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