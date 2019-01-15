Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
banner40

Sucuoğlu: “Hükümet altın yumurtlayan tavuğun başını kesmeye çalışıyor”

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Turizm ve Turizmdeki Yatırımlar” ile ilgili konuştu.

15 Ocak 2019 Salı 17:57
Sucuoğlu: “Hükümet altın yumurtlayan tavuğun başını kesmeye çalışıyor”

Turizmin ülkeye büyük katkısı olduğunu ancak gerekli önemin verilmemesinden dolayı sıkıntı yaşadığını ifade eden Sucuoğlu, turizmde gerileme yaşandığını ve bakanın girişimlerine rağmen ambargoların bu gerilemeyi durduramadığını kaydetti. 

Rumların engellemeleri, ambargolar, ek seferler, maliyetler dolayısıyla her sıkıntının turizmi olumsuz etkilediğini ifade eden Sucuoğlu, bu sıkıntıların yanında hükümetin de uygulamalarıyla altın yumurtlayan bir tavuğun başını kesmeye çalıştıklarını kaydetti. 

Sucuoğlu, turizmde rekabetin ve rekabet gücünün önemine işaret ederek, teşvik sistemi ve reklam gücünün önemine işaret etti. Rumların tur operatörlerine her türlü baskı, teşvik, rüşvete kadar her şeyi yaptığını ifade eden Sucuoğlu, Rumların KKTC’ye İsrail ayağını kapadığını, Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden birinin de KKTC’ye turlarını kaldırdığını dile getirdi. 

Faiz Sucuoğlu, yurtdışına gidecek kamu görevlilerinin resmi göreve giderken KKTC ve TC pasaportu kullanma hassasiyeti ve kararının neden bir genelge ile değiştirildiğini sorarak, bunun açıklamasını UBP olarak hükümet ve Dışişleri Bakanlığı’ndan beklediğini söyledi. 

banner41
Bazı teşvik kararlarının yaşama geçirilebileceğini, alternatif teşvikler yaşama geçirilebileceğini, Larnaka’ya kayan AB’li turistlerin yeniden kazanılabileceğini ifade eden Sucuoğlu, teşvik sıkıntısının giderilmesi durumunda turist akışının yeniden yükseltilebileceğini kaydetti. 

Dome Otel’de de gerekli adımların atılması ve mal sahibi Vakıflar’ın daha fazla gelir elde etmesi gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, otelde ihalenin şart olduğunu, burada Saray Otel örneği bulunduğunu kaydetti, bu yüzden şeffaf ihaleye çıkılması gerektiğini belirtti. 

Dome Otel’de her şeyin gayrı resmi olduğunu savunan Sucuoğlu, dertlerinin Vakıflar’ın en yüksek geliri elde etmesi olduğunu söyledi. 
 

ZAROĞLU: “DOME HOTEL’DE 10 YILDIR PEŞKEŞ VAR”
YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da söz alarak, 10 yıldır Vakıflar tarafından bir sendikaya kiralanan Dome Otel’de birçok yanlış iş yapıldığını, otelin bir oda fiyatından daha aza kiralandığını, peşkeş çekildiğini iddia etti. Zaroğlu, tüm bu sıkıntılara karşı tepki gösterdi, ortada 10 yıldır peşkeş olduğunu kaydetti ve son bir yıldır da otelin işgal altında olduğunu savundu. 

Zaroğlu, kendisinin de gidip buraya 10 yılda 1 milyon TL değil yılda 2 milyon TL teklif ettiğini ifade ederek, işletmek için değil buradaki yanlışlığa peşkeşe dur demek için talip olduğunu kaydetti. 
Bir milletvekili olarak buraya talip olurken çok eleştiri aldığını, ancak yasalara göre buraya talip olabileceğini anlatan Zaroğlu, ama burada meselenin kendisi değil buraya herkesin talip olabileceğini göstermek olduğunu dile getirdi. 
 

ZAROĞLU, NEDEN ASKERLİK YAPMADIĞINI AÇIKLADI
Zaroğlu, CTP sosyal medya hesaplarından kendisine askerlik yapmadığıyla ilgili hakaretler yağdırıldığını iddia ederek, neden askerlik yapamadığıyla ilgili geçirdiği ameliyatın ve belindeki vidaların filmini gösterdi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluDome OtelHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akacan serbest bırakıldı!
Akacan serbest bırakıldı!
Maraş'ta Çocuklara Yönelik “Maksimum Sanat Minumum Risk Kampı” Düzenleniyor
Maraş'ta Çocuklara Yönelik “Maksimum Sanat Minumum Risk Kampı” Düzenleniyor
HAKSEN: “Hükümetin vergide oyunu”
HAKSEN: “Hükümetin vergide oyunu”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim