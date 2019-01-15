Sucuoğlu: “Hükümet altın yumurtlayan tavuğun başını kesmeye çalışıyor”

Turizmin ülkeye büyük katkısı olduğunu ancak gerekli önemin verilmemesinden dolayı sıkıntı yaşadığını ifade eden Sucuoğlu, turizmde gerileme yaşandığını ve bakanın girişimlerine rağmen ambargoların bu gerilemeyi durduramadığını kaydetti.

Rumların engellemeleri, ambargolar, ek seferler, maliyetler dolayısıyla her sıkıntının turizmi olumsuz etkilediğini ifade eden Sucuoğlu, bu sıkıntıların yanında hükümetin de uygulamalarıyla altın yumurtlayan bir tavuğun başını kesmeye çalıştıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, turizmde rekabetin ve rekabet gücünün önemine işaret ederek, teşvik sistemi ve reklam gücünün önemine işaret etti. Rumların tur operatörlerine her türlü baskı, teşvik, rüşvete kadar her şeyi yaptığını ifade eden Sucuoğlu, Rumların KKTC’ye İsrail ayağını kapadığını, Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden birinin de KKTC’ye turlarını kaldırdığını dile getirdi.

Faiz Sucuoğlu, yurtdışına gidecek kamu görevlilerinin resmi göreve giderken KKTC ve TC pasaportu kullanma hassasiyeti ve kararının neden bir genelge ile değiştirildiğini sorarak, bunun açıklamasını UBP olarak hükümet ve Dışişleri Bakanlığı’ndan beklediğini söyledi.

Bazı teşvik kararlarının yaşama geçirilebileceğini, alternatif teşvikler yaşama geçirilebileceğini, Larnaka’ya kayan AB’li turistlerin yeniden kazanılabileceğini ifade eden Sucuoğlu, teşvik sıkıntısının giderilmesi durumunda turist akışının yeniden yükseltilebileceğini kaydetti.

Dome Otel’de de gerekli adımların atılması ve mal sahibi Vakıflar’ın daha fazla gelir elde etmesi gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, otelde ihalenin şart olduğunu, burada Saray Otel örneği bulunduğunu kaydetti, bu yüzden şeffaf ihaleye çıkılması gerektiğini belirtti.

Dome Otel’de her şeyin gayrı resmi olduğunu savunan Sucuoğlu, dertlerinin Vakıflar’ın en yüksek geliri elde etmesi olduğunu söyledi.



ZAROĞLU: “DOME HOTEL’DE 10 YILDIR PEŞKEŞ VAR”

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da söz alarak, 10 yıldır Vakıflar tarafından bir sendikaya kiralanan Dome Otel’de birçok yanlış iş yapıldığını, otelin bir oda fiyatından daha aza kiralandığını, peşkeş çekildiğini iddia etti. Zaroğlu, tüm bu sıkıntılara karşı tepki gösterdi, ortada 10 yıldır peşkeş olduğunu kaydetti ve son bir yıldır da otelin işgal altında olduğunu savundu.

Zaroğlu, kendisinin de gidip buraya 10 yılda 1 milyon TL değil yılda 2 milyon TL teklif ettiğini ifade ederek, işletmek için değil buradaki yanlışlığa peşkeşe dur demek için talip olduğunu kaydetti.

Bir milletvekili olarak buraya talip olurken çok eleştiri aldığını, ancak yasalara göre buraya talip olabileceğini anlatan Zaroğlu, ama burada meselenin kendisi değil buraya herkesin talip olabileceğini göstermek olduğunu dile getirdi.



ZAROĞLU, NEDEN ASKERLİK YAPMADIĞINI AÇIKLADI

Zaroğlu, CTP sosyal medya hesaplarından kendisine askerlik yapmadığıyla ilgili hakaretler yağdırıldığını iddia ederek, neden askerlik yapamadığıyla ilgili geçirdiği ameliyatın ve belindeki vidaların filmini gösterdi.