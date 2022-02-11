Künye
Kıbrıs 16
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden...
8 ay hapis cezası aldı
8 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı

Sucuoğlu: Hükümet Çarşamba’ya kadar netleşecek

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, öyle veya böyle bir hükümetin kurulacağını, Çarşamba’ya kadar durumun netleşeceğini söyledi.

11 Şubat 2022 Cuma 18:59
73 Okunma
Sucuoğlu: Hükümet Çarşamba’ya kadar netleşecek
banner108

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet görüşmelerinde birinci turu bugün tamamladıklarını kaydetti. Hafta sonu yapacakları değerlendirmelerin ardından hükümetin şekilleneceğine inanç belirten Sucuoğlu, CTP ile de bugün olumlu bir görüşme yaptıklarını ve Pazartesi net cevap alacaklarını dile getirdi.

TAK muhabirine hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Sucuoğlu, ilk tur görüşmeleri bugün CTP ile yaptıkları ve olumlu geçen görüşme ile tamamladıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, YDP, DP ve HP ile yaptıkları görüşmelerin ardından bugün de CTP ile görüştüklerini hatırlatarak, CTP’nin MYK’sının toplanacağını, sonrasında ön bilgi alacaklarını belirtti.

UBP’nin de bugün 14.30’da hükümet görüşmelerini yürüten komitesinin toplanıp, durum değerlendirmesi yaptığını ifade eden Sucuoğlu, birinci turu tamamladıklarını, şu an için net bir durumun ortaya çıkmadığını ancak hükümetin Çarşamba gününe kadar netleşeceğini kaydetti.

“Öyle veya böyle bir hükümetin kurulacağını” ifade eden Sucuoğlu, hafta sonu hükümetin şekil alacağını, son toplantıların yapılacağını kaydederek, yüksek ihtimal nasıl bir hükümet kurulacağının ortaya çıkacağına inanç belirtti.

CTP’den de Pazartesi net cevap alacaklarını söyleyen Sucuoğlu, görüşmelerin olgunlaşmasında fayda olduğunu, olgunlaşmanın sonrasında ikinci tur ve protokol hazırlıkları yapacaklarını, Bakanlar Kurulu oluşumu ve bunu Cumhurbaşkanı’na sunmalarıyla süreci tamamlayacaklarını kaydetti.   

23 Ocak erken genel seçiminin ardından seçilen milletvekilleri 7 Şubat’ta Cumhuriyet Meclisi’nde ant içmiş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 8 Şubat Salı günü seçimden 34 milletvekiliyle birinci parti çıkan UBP’nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na hükümet kurma görevi vermişti.

Meclis’in yeni tablosunda 24 UBP, 18 CTP, 3 HP, 3 DP ve 2 YDP milletvekili bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersin Tatar'ın testleri negatife döndü
Ersin Tatar'ın testleri negatife döndü
602 pozitif vakaya rastlandı
602 pozitif vakaya rastlandı
50 bine yakın öğrenci Pazartesi günü ders başı yapacak
50 bine yakın öğrenci Pazartesi günü ders başı yapacak









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim