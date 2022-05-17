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Sucuoğlu hükümete güvenoyu verecek mi?

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Hakan Dinçyürek, yeni kurulan hükümetin meşruiyeti konusunda yapılan tartışmaları değerlendirerek, “Hükümet güven oylamasında 29 kabul oyu aldığı zaman Cumhurbaşkanı’nın tercihinin ne kadar doğru olduğu görülecek” dedi.

17 Mayıs 2022 Salı 12:24
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Sucuoğlu hükümete güvenoyu verecek mi?

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Dinçyürek, Anayasa’nın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümeti kurmak üzere herhangi bir vekile görev verme hakkı tanıdığını hatırlatarak, “Şu anda hükümet kurulduğunda göre bu tercihin doğruluğunu sorgulamak ne kadar gerçekçi?” diye sordu.

Şu anda 3 partinin destek verdiği bir hükümet kurulduğunu, üç partinin vekil sayısının da 29 olduğunu anımsatan Dinçyürek, “ Meclis’te çoğunluğu olan bir kabine var. Yarın güven oylaması yapılacak. Hükümet güven oylamasında 29 kabul oyu aldığı zaman Cumhurbaşkanı’nın tercihinin ne kadar doğru olduğu görülecek” diye konuştu.

“Sucuoğlu da Meclis'te yer alacak ve hükümete güvenoyu verecek"

“Meclis’te güvenoyu aldığında meşruiyet nasıl tartışılacak?” diye soran Dinçyürek, parti başkanının kabinede yer alamaması konusuyla ilgili olarak ise, “Parti başkanının hilafına mı bu süreç başladı?” sorusunu yöneltti.  

“Yarın Sucuoğlu da Meclis’te yerini alacak ve hükümete güvenoyu verecek” şeklinde devam eden Dinçyürek, “Bir partinin kurultaydan sonraki en büyük karar verme organı parti meclisidir. UBP Parti Meclisi de konuyla ilgili toplantı yaptığı ve hükümeti kurması konusunda Ünal Üstel’i yetkilendirdi. Hâlâ bunun meşruiyetinin tartışılması bana göre saçma” dedi.

Dinçyürek, daha önce parti başkanlarının yer almadığı bir kabine kurulması konusunun çok kereler tartışıldığını kaydetti, “Şu anda muhalefet kabinede yer almadığı için mi bu durumun meşruiyeti tartışılıyor?” diye sordu.

“Ülkenin ciddi sorunları var"

Hükümetin yarın 29 kabul oyuyla güvenoyu alıp icraatlarına başlayacağını ifade eden Dinçyürek, ülkenin ciddi sorunları olduğunu söyledi, bunlara odaklanmak gerektiğini anlattı.

Dinçyürek, hükümetin reformlar yapma hedefiyle kurulduğunu dile getirdi.

“Her türlü eylemi yapmak en demokratik haklarıdır"

Muhalefetin gerçekleştireceği eylemler hakkındaki bir soru üzerine de Dinçyürek, muhalefet partilerine “Her türlü eylemi yapmak en demokratik haklarıdır. Ama gelsinler Meclis’e bu ülkenin içinde bulunduğu sorunlara birlikte çözüm bulalım” çağrısı yaptı.

Ülkede ciddi reformların hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Dinçyürek, muhalefeti Meclis çalışmalarına katılarak, doğru gördüğü adımlara destek vermeye, yanlış gördüğü adımlara da yapıcı eleştiriler getirmeye çağırdı.

Dinçyürek amaçlarının ülkeye daha iyi hizmet etmek olduğunu kaydetti.

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