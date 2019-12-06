Sucuoğlu İİT Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılmak için bugün İstanbul’a gidiyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, 6-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Renaissance Istanbul Polat Hotel’de yer alacak Toplantı, ” Üye Devletlerde Herkes İçin Sosyal Eşitlik ve Refah, Fırsatlar ve Zorluklar ” teması ile yapılacak.

Toplantıda, aile ile evlilik kurumunun güçlendirilmesi, çocuk refahı, yaşlılar ile özel gereksinimli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi konuları tartışılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, 9 Aralık’ta Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 1. Konferansı’na katılarak konuşma yapacak.

Sucuoğlu’na iki gün sürecek konferansta, Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel, Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt’ tan oluşan heyet eşlik edecek.

Sucuoğlu, 9 Aralık Pazartesi günü KKTC’ye dönecek. (BRT)