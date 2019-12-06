Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar

Sucuoğlu İİT Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılacak

06 Aralık 2019 Cuma 10:23
Sucuoğlu İİT Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılmak için bugün İstanbul’a gidiyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, 6-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Renaissance Istanbul Polat Hotel’de yer alacak Toplantı, ” Üye Devletlerde Herkes İçin Sosyal Eşitlik ve Refah, Fırsatlar ve Zorluklar ” teması ile yapılacak.

Toplantıda, aile ile evlilik kurumunun güçlendirilmesi, çocuk refahı, yaşlılar ile özel gereksinimli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi konuları tartışılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, 9 Aralık’ta Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 1. Konferansı’na katılarak konuşma yapacak.

Sucuoğlu’na iki gün sürecek konferansta, Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel, Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt’ tan oluşan heyet eşlik edecek.

Sucuoğlu, 9 Aralık Pazartesi günü KKTC’ye dönecek. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
Sucuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazakistanlı Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Açıldı
Kazakistanlı Sanatçıların Kişisel Resim Sergileri Açıldı
Metehan'da kaçak et ve çeşitli yemek malzemelerine el konuldu
Metehan'da kaçak et ve çeşitli yemek malzemelerine el konuldu
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim