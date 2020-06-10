Sucuoğlu: “İkinci Bin 500 TL’leri kimlerin alacağı bugün tespit edilecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bugün komitenin toplanarak, ikinci bin 500 TL’leri kimleri alacağının tespit edileceğini açıkladı.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası adlı programa konuk olan Sucuoğlu, Bin 500 TL katkılar ile ilgili bilgi vererek, ilk bin 500 TL’nin 48 bin 651 kişinin hesaplarına yatırıldığını hatırlatarak, “Son günlerde birçok hata çıktı, hesap numaraları, kimlik numaraları yanlış yazıldı. Onlar teker teker incelendi ve bunlar da bugün itibariyle onlar da ödenecek” dedi.

“BİN 500 TL’LERİ KİMLERİN ALACAĞI BUGÜN TESPİT EDİLECEK”

Sadece kalan münferit olanları da düzeltip yatıracaklarını belirten Bakan Sucuoğlu, “Dolayısıyla birinci etabı bitiriyoruz. İkinci etap için 5 müsteşarın toplanması gerekiyor, bugün saat 16.00’da komite toplanıyor ve ikinci bin 500 TL’yi, yani Mayıs ayının katkılarını kimlerin alacağının tespiti yapılacak” ifadelerini kullandı.

“ÖDEMELERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPACAĞIZ”

Hızlı bir şekilde gereken ödemeyi yapacaklarının altını çizen Faiz Sucuoğlu, “Ekonomik Paket nedeniyle arkadaşlar yoğun çalışıyor, beklenti çok yüksek olduğu için ödemelerin bir an evvel yapılması gerekir” değerlendirmesini yaptı.

“PARTİ MECLİSLERİMİZDE GERGİNLİK OLABİLİYOR, AMA CİDDİ BİR OLAY YOK”

UBP’nin Parti Meclisi hakkında bilgi veren Sucuoğlu, şunları söyledi:

“UBP’de Parti Meclisleri her zaman gergin geçer, yani herkes çıkar düşüncesini özgürce söyler, bu bir gelenektir. Esasında Parti Meclisleri herkesin eteğindeki taşların döküldüğü yerdir. Zaman zaman gerginlik olabiliyor, ama hepimiz aynı gemideyiz.

UBP’nin en büyük zenginliği geniş bir yelpaze olmasıdır. Fikir ayrılıkları da olabilir, tartışılır, konuşulur, ama kol kola çıkılır. Ciddi bir olay yok, daha önce de yaşanan olaylar, eskiden beridir çıkışlar olabilir. Bana göre bu bir zenginliktir, yeter ki kırgınlıklar derin olmasın”

“TATAR’IN KAZANMA ZORUNLULUĞU VAR, BURADA GÖREV BİZLERE DE DÜŞÜYOR”

Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında konuşan Faiz Sucuoğlu, şunları kaydetti:

“UBP’nin hedef olarak koyduğu konu Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Herkesin seçimde Ersin beyin arkasında duracağını ben görüyorum. Her yönüyle UBP’nin Genel Başkanı Ersin Tatar’ın kazanma zorunluluğu var, burada görev bizlere de düşüyor.

Elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. UBP’nin adayı her zaman 3 adım önde başlar, bu avantajı kullanmak koşulu ile en büyük favori Ersin Bey’dir, ama çalışmak da zorundayız”

KAYNAK : KIBRIS POSTASI