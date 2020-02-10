Sucuoğlu: İkinci ve üçüncü defa asgari ücret tespiti yapılabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bugün belirlenen asgari ücretin bu yılın son asgari ücreti olmadığını, süreç içerisinde sektörel gelişmelerin takip edileceğini, eğer gerekli görülürse, yıl ortası ve sonunda bir kez daha artırılabileceğini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, “Daha önceki birçok yıl gibi asgari ücret senede bir defa belirlenmeyecek. Ekonomik durum, sektörel gelişme ve dövizin durumuna göre ikinci ve üçüncü defa asgari ücret tespiti yapılabilecek” dedi.

Sucuoğlu, 1975’ten bu yana yürürlükte olan Asgari Ücret Yasası’nda gerekli değişikliklerin yapılması veya yeniden bir yasa hazırlanması için de çalışmaların devam ettiğini, bir sonraki asgari ücret tespitine kadar çalışmaların tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

YENİ ASGARİ ÜCRET 1 ŞUBAT’TAN GEÇERLİ

Sucuoğlu, bugün sabah yapılan toplantıda Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2020 yılının ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirlediğini anımsatarak, yeni asgari ücretin 1 Şubat itibarıyla uygulanacağını kaydetti.

Sucuoğlu, asgari ücretin belirlenmesi ardından durum tespiti ve bilgi vermek amacıyla bugün bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Bakan Sucuoğlu, yaklaşık üç aydır üzerinde çalıştıkları yerel istihdamı destekleme projesiyle asgari ücretten başlayacak şekilde 4 bin TL’ye kadar geliri olan KKTC vatandaşı kişilere bir yıl boyunca her ay net olarak 200 TL verilmesi uygulamasının haftaya başlatılmasının hedeflendiğini de açıkladı. Sucuoğlu, bu kapsamda 29 bin civarında kişi bulunduğunu ve bu kişilere bir yıl boyunca verilecek katkıyla toplamda 2 bin 400 TL ödeneceğini bildirdi.

ASGARİ ÜCRET

Sucuoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla dört toplantı gerçekleştirdiğini anımsatarak, asgari ücretin hangi yıllarda hangi oranda verildiği konusunda bilgiler verdi.

Sucuoğlu, 2015 yılında HP (Hayat Pahalılığı) 7.78 iken, asgari ücretin yüzde 3 oranında arttırıldığını, 2016 yılında HP 10.19 iken yüzde 6, 2017’de HP 14.68 iken yüzde 18 arttırıldığını belirterek, kendilerinden önceki 16 aylık dönemde HP 30.46 iken ise asgari ücretin yüzde 31 oranında arttırıldığını anımsattı.

Geçen yıl Mayıs ayında göreve geldikten sonra hükümet olarak ilk asgari ücreti Ağustos ayında tespit ettiklerini ve altı buçuk aylık dönemde toplamda yüzde 13.9 civarında bir artış yaptıklarını ifade eden Bakan Sucuoğlu, Ağustos ayında ve bugün belirlenen asgari ücretle bir yıllık hayat pahalılığının 11.66 olduğu düşünülürse, yaklaşık 2.30’luk bir fazlalıkla bugün itibarıyla toplam 13.9’luk bir artış sağlandığını kaydetti.

“YAKLAŞIK 5.9 ARTIŞ SAĞLANDI”

Asgari ücretin brüt 3 bin 600 TL olmasıyla yaklaşık 5.9 oranında bir artış sağlandığına dikkat çeken Sucuoğlu, 30 Ocak’ta yapılan toplantıda işçi temsilcilerinin 4 bin 200 TL önerisinde bulunduğunu, daha sonra bunun 4 bin 300 TL’ye çıkarıldığını söyledi.

“KEŞKE DAHA ÖNCEKİ ASGARİ ÜCRETLERDE DE BÖYLE HASSAS DAVRANILSAYDI”

Bunun Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirildiğine dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, böyle bir rakama ulaşılmasının mümkün olmadığının işçi temsilcilerine iletildiğini, onların da Başbakanlık önünde asgari ücret tespiti anlamında çadır eylemi başlattıklarını hatırlattı.

Eylemi “tarihte bir ilk” olarak nitelendiren Bakan Sucuoğlu, “Eyleme saygı duymakla birlikte keşke daha önceki asgari ücretlerde de böyle hassas davranılsaydı” dedi.

“MALİYE İLE GÖRÜŞTÜM”

Asgari ücretin hükümeti ve Maliye’yi ilgilendiren bir durum olduğunu, baz olarak asgari ücret alındığı için, asgari ücretin tespitinin birçok gidere de yansıdığını aktaran Bakan Sucuoğlu, kendisinin geçtiğimiz hafta ve bugün Maliye Bakanlığı ile girişim ve görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Hükümet olarak asgari ücretin brüt 3 bin 650 veya 3 bin 700 olması için öneriler yaptıklarını, ancak işçi tarafının 4 bin 300’ün altına düşmediğini, işverenin de bu rakamlara evet demesinin mümkün olmayacağını anlattı.

“Bu koşullarda asgari ücret tekrar ertelenecekti” diyen Bakan Sucuoğlu, kendilerinin 3 bin 700’ü ısrarla sunmasına rağmen işçi sendikaları tarafından önerinin reddedildiğini, işverenin de bu rakamları kabul etmediğini, işçi sendikalarının herhangi bir oylamaya katılmadan toplantıdan ayrıldığını, işverenle 3 bin 600 TL ile fikir birliği sağlandığını aktardı.

Bakan Faiz Sucuoğlu, “Bana göre 3 bin 700 düşük bir rakam olsa bile 100 TL fazlaydı. Bunun başa bir imanı olmadığı da defalarca anlatılmasına rağmen, istediğimiz geri dönüşü alamadık” dedi.

“100 TL’LİK FIRSAT DA KAÇIRILDI”

Kendilerinin bugün 3 bin 700’ü ortaya koyduğu zaman, işçi temsilcilerinin 3 bin 800 veya 3 bin 750 demesini beklediklerini, ancak verilemeyeceğini bildikleri halde 4 bin 300’den geri adım atmadıklarını söyleyen Bakan Sucuoğlu, “Bu dar imkanlar çerçevesinde en azından 100 TL’lik bir fırsat da bu şekilde kaçırıldı” şeklinde konuştu.

Bakan Sucuoğlu, çadır eyleminin biraz da siyasi yöne çekilmeye çalışıldığını belirterek bunu eleştirdi.

“ASGARİ ÜCRET BU YILIN SON ASGARİ ÜCRETİ OLMAYACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bugün belirlenen asgari ücretin bu yılın son asgari ücreti olmadığını, süreç içerisinde sektörel gelişmelerin takip edileceğini, eğer gerekli görülürse, senenin ortası denilen Haziran veya Temmuz ayında asgari ücretin bir daha tespit edileceğini ve eğer gerekli görülürse yıl sonu bir daha artış yapılabileceğini kaydetti.

“YASA ELDEN GEÇECEK”

Daha önceki birçok yıl gibi asgari ücretin senede bir defa belirlenmeyeceğini, ekonomik durum, sektörel gelişme ve dövizin durumuna göre ikinci ve üçüncü defa asgari ücret tespitinin de yapılabileceğine dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, 1975’ten bu yana yürürlükte olan Asgari Ücret Yasası’nın da önümüzdeki 5-6 ay içinde elden geçirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Bir yasal değişiklik veya yeni bir yasa ile asgari ücret tespitinin günümüz koşullarına uyarlanması yönünde girişim yapacaklarını söyleyen Bakan Sucuoğlu, önümüzdeki asgari ücret tespit gününe kadar yasanın güncellenmesi için çalışacaklarını kaydetti.

“YEREL İSTİHDAMI DESTEKLEME PROJESİ… BİR YIL BOYUNCA HER AY 200 TL KATKI”

Bakanlık olarak yaklaşık 3 aydır üzerinde çalıştıkları sürekli istihdam kapsamında yerel istihdamı destekleme projesi hakkında da bilgiler veren Bakan Faiz Sucuoğlu, asgari ücretten başlayacak şekilde 4 bin TL’ye kadar geliri olan KKTC vatandaşı kişilere bir yıl boyunca her ay net olarak 200 TL verileceğini söyledi.

3 bin 132’lik şu andaki asgari ücret gelirinin verilecek ek katkıyla net 3 bin 332 TL olacağını aktaran Bakan Sucuoğlu, bu katkının 4 bin TL’ye kadar geliri olanlara verileceğini belirtti.

29 BİN KİŞİ VAR

Şu anda bu geliri alabilecek kişi sayısının 29 bin civarında olduğuna dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, bunun Yerel İşgücü Destekleme Fonu’ndan KKTC vatandaşı ön koşulu ile yapılacak bir açılım olduğunu kaydetti.

HAFTAYA BAŞLATILMASI HEDEFLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, uygulamanın teknik çalışmaların tamamlanması ardından önümüzdeki hafta başlatılmasının hedeflendiğini ifade ederek, ödemelerin teknik koşulların el verdiği şekilde 2 ayda bir 400 TL veya 3 ayda bir 600 TL şeklinde planlandığını anlattı.

Uygulamanın başlaması ardından bir yıl boyunca yapılacak katkıyla bir çalışana toplam 2 bin 400 TL ödeneceğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, teknik çalışmaların tamamlanması ardından kamuoyuna bilgi verileceğini sözlerine ekledi.