Sucuoğlu: İmkanlar çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz

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Ulusal Birlik Partisi (UBP)' nin yeni MYK'sı bugün seçilecek. Başbakan Sucuoğlu toplantıda açıklamalarda bulundu, ekonomik protokol ve ekonomiye değindi.

Türkiye ile yapılan ekonomik protokolün son aşamada olduğunu kaydeden Başbakan Sucuoğlu, "Sıkıntılar var ama bu sıkıntılar önümüzdeki bir ay içerisinde giderilecek ve rahat bir nefes alacağız" dedi.

Sucuoğlu'nun ekonomik protokol ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

Güney Kıbrıs ve diğer ülkeler ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Biz de boğuşuyoruz.Her inişinde bir çıkışı olacak.bunu biliyoruz.Hedef ve amaç bıkmadan, usanmadan sabırla mücadeleye devam edeceğiz.Bunun bir başka alternatifi yoktur.Bütçenin durumu belli , özel sektörün durumu belli.Zaten iki yıldır pandeminin getirdiği ciddi sıkıntılara bir de Ukrayna-Rusya savasışının eklenmesi ile birlikte olay tamamen öngörü dışına çıktı.Bir aydır bunlarla uğraşıyoruz.Gecemiz gündüzümüz bunlarla geçiyor.İmkanlar çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.Bazı şeyler iyi oluyor bazı şeyler beğenilmiyor ama şu an belli bir bütçe var bu bütçeyi sağlamak zorundayız.Bu bütçe sağlanmazsa ödemelerde ciddi sıkıntılar olacak.Başka problemler olacak.Dolayısı ile dengeyi bulmada ciddi çaba sarf ediyoruz. Sıkıntı var evet ama bu sıkıntı önümüzdeki bir ay içerisinde giderilecek ve biz de rahat bir efes alacağız.Esas en büyük sınıtımız enerji maliyetleri, akaryakıt maliyetleri.Bunların düşüşe geçmesi ile birlikte o bizi rahatlatacaktır. Mali protokol KKTC tarafından büyük oranda bitirilmiştir.Şu anda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin protokol ile ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir aksilik olmazsa en kısa sürede imzalayacağız. Tabiki ciddi bir açılım olacak diye düşünüyorum.

