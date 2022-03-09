Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Hem kaçak çıktı hem de ortalığı karıştırdı
Hem kaçak çıktı hem de...
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Flaş Haber
Mağusa'da ölümlü kaza!
Kapat

Sucuoğlu, İrsen Küçük’ü 3. Ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, merhum başbakanlardan İrsen Küçük’ü ölümünün üçüncü yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle andı.

09 Mart 2022 Çarşamba 13:17
29 Okunma
Sucuoğlu, İrsen Küçük’ü 3. Ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı
banner108

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın milli mücadelesine Erenköy Mücahidi olarak kahramanca katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis Üyesi, Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren merhum başbakanlardan İrsen Küçük’ü ölümünün üçüncü yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

İrsen Küçük, ülkesine ve partisine daima fedakarca hizmet etmiş, yüreği insan ve vatan sevgisiyle dolu, duyarlı ve çalışkan kişiliğiyle toplumda çok sevilen ve yeri doldurulamayacak bir devlet adamıydı. Gerek siyaset yaşamında gerekse diğer alanlardaki deneyimleri ve değerli çalışmaları asla unutulamaz. Uzun yıllar Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı görevini yürüten Sayın Küçük aydın bir siyasetçi ve bu ülkenin yetiştirdiği örnek ve saygın bir kişilikti.

Milli mücadele yıllarından, Devletimizin kuruluşuna kadar geçen tüm süreçlerde, KKTC’nin kuruluşundan itibaren tüm devlet kademelerinde vermiş olduğu değerli hizmetleri, engin bilgi birikimi, fikir ve idealleriyle yolumuzu aydınlatan örnek bir devlet büyüğümüz olarak geride büyük izler bırakmıştır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değerli Devlet Adamı, Merhum Başbakanımız Sayın İrsen Küçük’ün manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, aramızdan ayrılışının 3. yılında özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “Hızlı ve kaliteli internet için gerekli çalışmalar başlatıldı”
Arıklı: “Hızlı ve kaliteli internet için gerekli çalışmalar başlatıldı”
Rüzgar Alıkan yardımlarınızı bekliyor!
Rüzgar Alıkan yardımlarınızı bekliyor!
Pazar günkü sınava girecek olanların dikkatine!
Pazar günkü sınava girecek olanların dikkatine!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim