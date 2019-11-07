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Sucuoğlu: İş hayatında kayıt dışılığı minimalize etmek hedefimiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği kayıt dışı işçiliğin önlenmesi hedefiyle işbirliğine gidiyor.

07 Kasım 2019 Perşembe 14:45
Sucuoğlu: İş hayatında kayıt dışılığı minimalize etmek hedefimiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, bugün bu amaçla işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol imza töreninde konuşan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk,önemli bir işbirliği ve tarihi bir gün yaşandığını ifade etti.

Avunduk, oluşturulacak bir havuz ile kayıt dışılığın kontrolü için bir veri tabanı yaratılacağını, yürütmenin devlet tarafından yapılacağını, iş yükünün ise birlikte paylaşılacağını belirtti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, kayıt dışı yaşamın kayıt altına alınması için yıllardır mücadele verildiğini anımsatarak, bu gayretin artık kurumsal bir noktaya taşınacağını söyledi.

Gürcafer, “Kayıt dışılık ve emek sömürüsünün önüne geçilecek. Ülkeye doğru işgücünün gelişini sağlayıp, verimliliğin arttırılması için bu gerekliydi.Başarılı olunması için birlikte çalışmaya ihtiyacımız var” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, protokol ile önemli bir adım atıldığını kaydederek, kayıt dışılıkla ilgili yasanın meclisten oy birliği ile geçtiğini, önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak, bu yük paylaşımının da sağlanacağını belirtti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile uzun yıllar uyum içinde çalıştıklarını, bu sürece Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın da entegre olmasının önemli olduğunu dile getiren Bakan Sucuoğlu, “İş hayatında kayıt dışılığı minimalize etmek, kabul edilebilir bir seviyenin altında tutmak hedefimizdir” dedi.

Konuşmaların sonunda taraflar protokole imza koydu. (BRT)

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