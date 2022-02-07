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Sucuoğlu, istifayı sundu!

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 5 Kasım 2021’de kurulan UBP-DP Hükümeti’nin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu; "Cumhurbaşkanı görevi yarın bize verecek" dedi.

07 Şubat 2022 Pazartesi 14:59
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Sucuoğlu, istifayı sundu!
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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 5 Kasım 2021’de kurulan UBP-DP Hükümeti’nin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu: Cumhurbaşkanı görevi yarın bize verecek

Cumhurbaşkanı Tatar'a istifanın sunulmasının ardından basına kısa bir açıklama yapan Sucuoğlu, yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin görevine devam edeceğini de belirtti.

'Nezaket değil, Hükümet ziyareti'

Farklı alternatifleri değerlendireceklerini ve ‘nezaket ziyareti değil, Hükümet ziyareti’ yapacaklarını ifade eden Sucuoğlu, yarın görevi almalarının ardından Çarşamba itibarıyla arayışlara başlayacaklarını belirtti.

‘Belli noktalara geldik’ diyen Sucuoğlu, ‘istikrarlı hükümet’ vurgusu yaptı.

Son Güncelleme: 07.02.2022 16:16
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